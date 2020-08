Portillo asume error y pide disculpas por incumplir medidas sanitarias

La difusión de un video en las redes sociales en el que se puede observar al ex viceministro Juan Carlos Portillo en una fiesta generó la indignación ciudadana. El alto funcionario no cumplió con las medidas sanitarias, pese a pregonar por ellas todo el tiempo.

"He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos. Agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo. Y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido", publicó este lunes en su cuenta de Twitter.

Nota relacionada: Portillo renuncia al Viceministerio de Salud tras polémica fiesta

El doctor Juan Carlos Portillo presentó en la víspera su renuncia como viceministro tras las repercusiones que generó su presencia en un cumpleaños. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, no tardó en informar sobre la aceptación de su dimisión.

En los materiales que tomaron estado público se lo ve compartiendo con la modelo Magalí Caballero, quien sería la agasajada y su pareja, y otras personas.

Embed He cometido un error y asumo las consecuencias de mis actos.

Agradezco a todos los que me dieron su confianza a lo largo del tiempo.

Y pido disculpas a la ciudadanía por el mensaje equivocado que he transmitido. — Juan C. Portillo (@jc_portillo) August 24, 2020

La gente que participó del acontecimiento no tenía tapabocas y en la mesa que compartían no había distanciamiento físico alguno, como constantemente las autoridades lo recalcan.

De hecho, solo un día antes, Juan Carlos Portillo había escrito a través de su cuenta de Twitter un mensaje en el que pedía a las personas que respeten las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus.

Las reacciones al respecto no se hicieron esperar entre los internautas, que cuestionaron que no se hayan cumplido las medidas sanitarias establecidas ante la pandemia del Covid-19.

Le puede interesar: Ejecutivo crea segundo Viceministerio de Salud con aprobación de organigrama

Portillo fue designado en mayo pasado como responsable del Viceministerio de Atención Integral a la Salud y Bienestar, que en ese entonces el Poder Ejecutivo creó con la promulgación del Decreto 3577, por el cual se aprobó un nuevo organigrama del Ministerio de Salud.

El cargo creado para Portillo, la Subsecretaría de Atención Integral a la Salud y Bienestar Social, es responsable de la Dirección General de Desarrollo de Servicios y Redes de Salud, la Dirección General de Gestión de Insumos Estratégicos en Salud, la Dirección General de Programas de Salud y el Instituto de Bienestar Social.