"Por tu cara": Cuando la cachetada es verbal

mramirez@uhora.com.py

La ya famosa bofetada propinada al actor Chris Rock, por su colega Will Smith durante la 94 Gala de los Premios Oscar, sigue dando que hablar en redes sociales, ya sea a través de comentarios a favor o en contra, o con los tradicionales memes que surgen raudamente despertando todo tipo de creatividad ante un hecho que impacta.

Pero el presente escrito, no es para seguir conversando acerca de que la reacción de Smith pudo o no tomar otro camino. En este espacio se observará otro fenómeno, y es el que sorprende a quien sostiene esta pluma, ante la poca o nula reflexión masiva acerca de lo que ocasionó aquella cuestionable reacción agresiva de Smith.

Tomando la reflexión del psicólogo Adrián Salama en torno al hecho, coincido en que, aunque la reacción de Smith si fue una conducta agresiva cuestionable, esta tuvo lugar en tono muy claro de marcar un límite de respeto ante la situación que violentó a Jada, su esposa, por la broma de mal gusto de Chris Rock haciendo referencia a su enfermedad de alopecia.

Léase de vuelta, fue Rock quien violentó a Jada, escudándose en la comedia. Si se analizan los orígenes de la comedia, observamos que en la Edad Media, el bufón, hacedor de risas, se burlaba de una persona con poder, el rey, en público, hacía chistes sobre él con insolencia y desparpajo, era una oportunidad de ejercer poder sobre el poder. En este caso, Jada no se encontraba en situación de poder, sino más bien de vulnerabilidad, pues no tiene poder sobre su enfermedad, y quien tenía el poder de herir, lastimar con su comentario en público era quien tenía en ese momento un micrófono delante y un público masivo escuchándole.

Definitivamente, Jada no estaba en un Roast, o brindis humorístico estadounidense donde ofensas, insultos se lanzan contra una figura pública específica quien por tratarse de una situación de “honor”, brinda su consentimiento.

Jada era solo una mujer que formaba parte del público, y sufre de alopecia. Al mostrar su incomodidad, su esposo acciona con la famosa bofetada y luego, sin que su colega muestre ni un poco de arrepentimiento ni pide disculpas, le reitera desde su silla a los gritos, "no vuelvas a colocar el nombre de mi esposa en tu boca", y es esto lo que el mundo entero analiza y cuestiona, mas no lo que motivó la cachetada.

Para la mayoría, la bofetada fue un acto sumamente cuestionable y castigable, incluso se habló de sanciones para Smith. La acción de Smith no se justifica, pero sí se puede explicar que la agresividad forma parte del ser humano, y que este tipo de emociones se trabaja enseñando técnicas de gestión emocional, preferentemente desde la infancia.

¿Y Crish Rock qué?, ¿dónde están las sanciones para él de parte del público y de la producción de la premiación por faltar al respeto, hacer una broma hiriente acerca de una enfermedad a una mujer e incitar con este tipo de conducta al bullying impune?

Acaso se habló o se pensó en los sentimientos de Jada al ser agredida verbalmente frente a millones por una situación que no está bajo su control, y que siendo mujer en un ámbito tan competitivamente cruel en lo referente a la imagen seguramente le genera un gran nivel de estrés, que justamente también es parte de la enfermedad de la alopecia? No.

Desde esta pluma se hizo la tarea de buscar reacciones masivas de protesta ante la elección del chiste de Chris Rock, y llamativamente no inundan las redes como el otro tema. Esto es preocupante y frustrante, ya que este tipo de impunidad deja un mal precedente para quienes sufren diariamente el acoso de abusadores encubiertos, que no dejan huellas de cachetadas, pero sí afectan gravemente la autoestima, autovaloración y vulneran la psiquis de una persona que si se queja, quedará como la que no sabe aguantar una bromita.