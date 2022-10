También, resaltó que en un aula de 30 niños hay al menos 10 con dificultades en el neurodesarrollo. En ese sentido, advirtió que los casos de autismo aumentaron por la falta de un diagnóstico precoz.

“Hay mucha controversia respecto a eso y día a día tratamos de difundir información, ya que no es cierto que un niño habla más tarde que una niña o que se asustó y por eso no habla”, expresó en contacto con radio Monumental 1080 AM.

Sobre el punto, detalló que a los 12 meses empiezan las soltar las primeras palabras, a los 18 meses comienzan a decir 20 a 30 palabras y a los 3 años ya tienen que tener un diálogo fluido.

Embed ¿Por qué algunos niños tardan en hablar?



"Podría darse por varios factores como algo hereditario, la preeclampsia, también el uso excesivo de celulares, tablets, la tele, acá no hay interacción, la tele no enseña a hablar", dice Elke Terstiege, fonoaudióloga.#AM1080 pic.twitter.com/WXsBF4XBbJ — Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 18, 2022

"El bebé desde muy pequeñito ya comienzan a desarrollar el lenguaje, a los 2 años ya se comunican con algunas frases y a los 3 años ya una comunicación fluida", enfatizó.

Lea más: La forma de hablar a los bebés tiene rasgos similares en veintiún culturas

Sobre las causas que compliquen el habla del niño o la niña, dijo que puede ser hereditario, congénito o a causa de la exposición muy temprana a dispositivos como tablets, celulares o la televisión.

"La primera recomendación y la más difícil para los padres, es disminuir el uso de las pantallas e incentivar al juego creativo", puntualizó y enfatizó en la importancia de fomentar el juego imaginativo y los que impliquen interacción.

Hay muchas causas, puede ser algo genético, algo del contexto y en este tiempo es importante mencionar el uso de las tablets, celulares, se pasan horas viendo la tele, con eso no se desarrolla el lenguaje", explicó la profesional.