Politólogo advierte la "falta de datos" sobre la política paraguaya

"La idea nace en una maestría de ciencias políticas en Salamanca", tras comprobar que en la academia de Ciencia Política de Paraguay "apenas hay información" para los dos partidos hegemónicos del país, que tienen de 135 años de historia, explica el doctor en Ciencia Política.

“En Salamanca, un profesor norteamericano nos presentó un análisis comparativo sobre las diferentes regiones de Latinoamérica y mientras esperaba que nombrase mi país, escucho Argentina, Brasil, Perú… Pero el mío no lo nombra y entonces el profesor me explica que trabajar con Paraguay es un problema. No hay datos”, recuerda.

Los cimientos del libro se encuentran en el doctorado que realizó posteriormente en Argentina, donde decidió "desescribir la tesis y transformar el lenguaje tecnicista en uno más amplio, para un público menos especializado".

El rescate de datos para su tesis tuvo tres fuentes principales, las entrevistas realizadas por él mismo, datos recuperados de hemeroteca y bibliotecas, “donde ya me saludaban por mi nombre cuando entraba”, y por último estadísticas que consiguió haciéndose "amigo de los informáticos de los partidos políticos”, según el autor.

“Paraguay es un país con muy poca experiencia democrática”, es lo que Talia presenta en su trabajo para justificar el por qué es tan complejo encontrar datos.

"¿Cómo va a haber datos si hasta hace poco más de treinta años teníamos a un dictador que cerraba universidades porque lo que había en ellas, según él, eran comunistas?", se pregunta.

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y la Asociación Nacional Republicana, también conocida como Partido Colorado (ANR-PC), son el foco de estudio de Talia: "el libro tiene una mirada comparativa entre los dos partidos centenarios de Paraguay”.

El autor no cree que los partidos sean homogéneos, “no son dos partidos enfrentados así desde 1887, hay facciones, el partido que esté en la oposición siempre negocia con el partido en el poder”.

“La pregunta que me hago es, qué le pasa a un partido cuando gana unas elecciones. Demuestro en mi libro que aunque el partido gane o pierda, la gente siempre se afilia”, y así, afirma, “ganan de todas formas”.

"Hay una costumbre familiar afectiva extendida a lo largo del tiempo y del territorio de pertenecer a los partidos, pero estos también saben ofrecer a la sociedad abanicos de opciones más heterogéneas”, añade.

Para ejemplificar sus hipótesis, propone el caso de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes, presidentes de Paraguay entre 2003-2008 y 2013-2018, respectivamente.

“El primero se abrazaba con Hugo Chávez y con Lula reivindicando un socialismo humanista, pero cinco años después gana las elecciones de su mismo partido un multimillonario mucho más neoliberal, aquí se ve la heterogeneidad del partido y su capacidad para adaptarse a los tiempos”, comenta.

Pérez Talia (Asunción, 1981), es doctor por la Universidad Nacional de Rosario (Argentina), se ha formado también en países como Paraguay y España y es autor de numerosos trabajos sobre política y otras materias que ha plasmado en una serie de artículos académicos y libros.