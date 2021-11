“Quizá necesitemos su dinero, pero señora Letizia, merecíamos uno de los vestiditos que usted tiene en su closet, no el chaleco que usaba su guardia y su secretaria”, criticó duramente la diputada, poniendo énfasis en la ropa.

Previamente, la parlamentaria puso énfasis en los orígenes de la soberana, quien antes de ser princesa y posteriormente reina se desempeñaba como periodista.

Lea más: La reina Letizia llegó a Paraguay y fue recibida por autoridades

“La madre patria nos mandó vacunas gratis y hoy nos manda su periodista devenida en reina, una chica de orígenes sumamente humildes, periodista de profesión, de la que se enamoró el príncipe y hoy viene a mirar la pobreza de Paraguay a ver qué limosnas más tirarnos”, cuestionó Amarilla.

La liberal también expresó sus deseos de que la primera dama, Silvana Abdo Benítez, no la recibiera. “Estoy ligeramente contenta de que no le hayan reconocido, para que no crea esta periodista en reina que nos morimos por su saludo”, sentenció.

Las palabras de Amarilla le valieron una gran cantidad de críticas, entre ellas, de la propia empresa paraguaya Uniformes Fabricato que se encargó de realizar los chalecos para la delegación española.

Entérese más: ¿Quién es la reina Letizia que visita el Paraguay?

“Diputada Celeste Amarilla, con todo el respeto que su persona merece, el ‘chaleco de cuarta ’, como usted dice, fue fabricado por nuestra empresa a pedido de la Cooperación Española", remarcaron.

Asimismo, detallaron que se trata de una pymes nacional y que si la legisladora deseaba un vestido puede comprarse uno con el buen salario que gana.

"Horas de trabajo para que una diputada nacional salga a decir que es un chaleco de mierda", lamentaron.

Letizia Ortiz Rocasolano, más conocida como reina Letizia, arribó en la noche del martes a Paraguay y se quedará por tres días, para realizar actividades conjuntas con Silvana Abdo y otras autoridades del Poder Ejecutivo.

También la acompaña Pilar Cancela, secretaria de Estado de la Cooperación Internacional de España. La reina busca abordar varios proyectos de cooperación con el reino español .

La reina es madre de dos niñas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, y se convirtió en alteza luego de contraer matrimonio con Felipe Borbón el 22 de mayo de 2004 y que Felipe VI haya ascendido al trono el 19 de junio de 2014, tras la abdicación de don Juan Carlos.

Posteriormente, a través de las redes sociales, la misma legisladora escribió a la empresa y aclaró que no dijo “chaleco de cuarta”. “El chaleco no es el tema y menos la industria nacional. Lamento que se enojen sin escuchar. Espero retorno después que oigan todo”, agregó.