Pobladores de Limpio cierran ruta 3 por falta de agua

Denunciaron que están sin agua desde hace tres meses, pero la peor parte se la llevaron esta semana debido a las altas temperaturas.

Comentaron algunos de los pobladores que, al comienzo, el agua llegaba a sus casas solo en horas de la noche, por lo que podían almacenarla para utilizarla al día siguiente. Pero, en las últimas semanas, ni siquiera está disponible en ese horario, lo que los obliga a gastar dinero en litros y litros de agua mineral.

Lamentaron que, ante cada queja, las autoridades de la Essap aseguran que irán a solucionar el problema, pero nunca cumplen. Incluso, tienen que abonar una suma de entre G. 60.000 y G. 800.000 por mes, por domicilio, cuando algunas casas ni siquiera cuentan con medidor.

Denunciaron que, en ocasiones, fueron los camiones cisterna, pero estos nunca daban abasto para la cantidad de viviendas afectadas.

El problema

Según el ingeniero Carlos López, de la Essap, el problema se acarrea desde administraciones anteriores, que realizaron “conexiones irresponsablemente”. Refirió que supo de la situación que viven los limpeños recién esta semana.

Explicó que se está trabajando en la instalación de una planta de distribución que estará ubicada en la ciudad de Mariano Roque Alonso, pero que el servicio se repondrá recién en marzo.

Los vecinos también denunciaron que algunos trabajadores de la estatal les solicitaron la suma de G. 250.000 por casa para que realicen los cambios de caños que debían ser renovados, cuando es la empresa sanitaria la que debería encargarse de esos costos.

Al ser consultado sobre la razón por la que la factura llega a las casas pese a que algunas no tengan medidor o no se les provea de agua potable, no respondió. Recomendó a los afectados realizar su denuncia en las oficinas de la administración central.