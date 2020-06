PLRA decide denunciar ante la OEA caso Alegre y prepara movilización

Además, los miembros del Directorio decidieron instar a los parlamentarios azules a que vuelvan a reimpulsar el juicio político a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y denunciar la persecución política y atropello a los derechos humanos ante organismos internacionales, además de preparar una movilización en apoyo a Alegre, para el 16 de junio.

Con 41 presentes de un Directorio compuesto por 55 miembros, se aprobaron varias medidas luego de que esta semana Alegre haya sido imputado en un proceso que su defensa y varios miembros de la oposición consideraron como persecución política.

Primeramente, varios miembros se solidarizaron con Alegre y según el diputado Carlos Silva, el propósito colorado es “descabezar” al titular del PLRA, a quien calificó como una figura clave para articular a la oposición en 2023.

El ex senador Luis Alberto Wagner fue más allá y dijo que “mercenarios” dentro del PLRA, señalando a los senadores Fernando Silva Facetti, Blas Llano, entre otros, “asumen que son cartistas”. Instó a que se tomen medidas y fue el que bajó la moción ante la sesión virtual de replantear el pedido de enjuiciamiento de la fiscala Quiñónez, a quien tildó como instrumento de la “asociación mafiosa de Llano, Horacio Cartes y Mario Abdo Benítez”.

Posteriormente, a pedido del miembro Miguel Alonso, se decidió repudiar y hacer responsable de la seguridad de Alegre y del recinto partidario, a las fuerzas de seguridad.

A su turno, el ex senador Miguel Abdón Saguier, abordó el tema de la imputación de Alegre, promovida en primera instancia por el fiscal Édgar Sánchez y una vez rechazada, rectificada por el fiscal Eugenio Ocampos.

Dijo que desde la base misma es un adefesio jurídico, dado que la ley electoral no contempla que un candidato sea a la vez el administrador de los fondos de campaña.

Agregó que hubo una clara instrumentación de la justicia por parte de la ANR como “garrote” contra la oposición, como rémora de la dictadura.

“El Partido Colorado es un partido hegemónico que controla desde la administración central pasando por varios poderes. Es dura nuestra lucha”, refirió.

Sostuvo que nuevamente el oficialismo “instrumenta la justicia para legitimar el poder”, al tiempo que sugirió denunciar ante la OEA la situación que afecta a su partido, por violación a los derechos humanos.

El presidente del PLRA anticipó que se someterá “al circo” como denominó la causa en el que se le imputa, aunque agregó que no aceptará medidas sustitutivas a la prisión, que no cargará con un largo proceso por algo que no cometió, según aseguró.

“Haré honor a la tradición de lucha del PLRA de resistir desde la cárcel o el exilio. Si la jueza me ofrece medidas alternativas a la prisión no aceptaré. Si las dictase las rechazaré. Si me las imponiese, resistiré”, dijo el dirigente del PLRA en alusión a la audiencia de imposición de medidas fijada para el 16 de junio.

El mismo día, los liberales a nivel de comités y subcomités, por mandato del directorio, acompañarán a Alegre con movilizaciones en lugares centrales a ser fijadas.