Pico de consultas por dengue: En un día IPS atendió a 5.000 pacientes

Además, señaló que con esta epidemia de dengue “rompimos todos los récords” y que para dar una rápida respuesta se necesitan médicos.

“Para que no haya demora tendríamos que haber tenido 5.000 médicos por día en los establecimientos, pero es imposible. No tenemos esa cantidad de médicos en el país”, aseveró en contacto con Monumental 1080 AM.

Recordó que en la epidemia del 2016 se registraron 75.000 consultas en el mes de enero. Mientras que en el primer mes del 2020 cerró con 130.000 asegurados atendidos por casos de dengue en el área Central.

“Estos números son extraordinarios e históricos y sin dudas es la peor epidemia que hemos tenido”, puntualizó.

La cantidad de pacientes que acuden a los diferentes hospitales ante los síntomas sospechosos de la enfermedad hacen que la atención sea más lenta y colapsen los servicios.

Al respecto, reconoció que existe una sobrecarga de trabajo, pero que todos los asegurados son atendidos y que varias cirugías tuvieron que ser reprogramadas, pero son prioridad los procedimientos urgentes.

“Esto es una guerra y los soldados (los médicos) son pocos y también se caen, ese es el problema”, lamentó.

En otro momento de la entrevista, aseveró que “la sociedad está fallando” en los trabajos para evitar criaderos de mosquitos y reconoció que si el coronavirus llega a territorio paraguayo “también se fallará”.

Según el registro del Servicio Nacional de Erradicación del Paludismo (Senepa), el 95% de los predios inspeccionados contaban con criaderos de mosquitos.

Mientras que el Departamento de Vigilancia Sanitaria ya confirmó 16 muertes por la enfermedad y otros 89 fallecimientos están bajo sospecha. Además, se reportan 85.290 notificaciones de casos sospechosos de dengue.

Ante la situación, el Poder Ejecutivo promulgó la ley de emergencia sanitaria por 90 días.