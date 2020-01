Dengue: Epidemia pudo no ser "tan grande", según Vigilancia de la Salud

“Esta epidemia llegó, pero se pudo haber evitado que no sea tan grande. A veces esta epidemia es como el río, sube y no sabemos hasta dónde sube, sino que después recordamos cuánto sube. De lo contrario, ya hubiésemos tomado la medida correspondiente y el tamaño de la epidemia no iba a ser tan importante”, comparó el funcionario en contacto con Monumental 1080 AM.

El aumento en la cantidad de consultas también supone que en el mes de febrero, la situación será más grave en el sistema de salud.

Lea más: Salud confirma cuatro muertes por dengue y se estudian otros casos

“Estamos alcanzando números históricos en cantidad de casos registrados y vamos a superar las dos grandes epidemias que tuvimos en 2013 y 2016”, adelantó Sequera.

Por otro lado, el director informó que las epidemias duran entre 13 a 15 semanas y recordó que desde el anuncio de la situación, en octubre del 2019, ahora ya van 12 semanas de infestación.

“También es probable que haya más muertes, ya que hemos cerrado con 23 fichas que hablan de dengue. Ya se confirmaron cuatro, pero nos queda todavía un buen número a seguir estudiando”, señaló el funcionario.

Finalmente, Sequera destacó que el sistema de salud pública y privada realizan los trabajos de manera óptima a fin de dar respuesta a la situación.

En el 2013 se registraron más de 130.000 casos de dengue confirmados, mientras que la siguiente oleada sucedió en el 2016, con 2.558 confirmaciones, 70.215 en la categoría de probables para dengue y 100.938 febriles sospechosos.

Hasta el momento, Salud confirmó que hay más de 2.000 casos de dengue durante estos meses.