Phil Collins se despide de los escenarios por problemas de salud

Según expresó el músico durante esta última presentación, no fue una decisión fácil de tomar, pero bromeó al público con que ya es tiempo de "encontrar un trabajo de verdad", según informaron medios internacionales.

El músico de 71 años, que nació el 30 de enero de 1951 en la capital británica y también se desempeñó como productor, compositor y actor, arrastra desde hace años una dolencia en los nervios del cuello y de la espalda.

Fue operado y eso le impide tocar la batería y el piano y también requiere de un bastón para caminar. A ese problema de salud se le suma un daño permanente en el páncreas.

En los escenarios se lo veía últimamente sobre una silla, debido a que no puede mantenerse de pie por mucho tiempo, pero Collins aseguró que pese a que su salud le obligó a cambiar el programa de sus conciertos, "la audiencia seguía escuchando y respondiendo".

Otro problema que le afectó al artista tiempo atrás fue el divorcio de su tercera esposa, Orianne Cevey, quien se mudó a Miami, en Estados Unidos, con sus dos hijos, tras lo cual el cantante se entregó a las bebidas, pero de lo que posteriormente pudo recuperarse.

En el 2011, Phil Collins ya había anunciado que sus problemas de salud le impedían continuar cantando y componiendo. En ese entonces, dijo que las tres décadas tocando la batería le causaron varios problemas médicos, como la pérdida de capacidad auditiva, una vértebra dislocada y daños nerviosos.

Collins cuenta con 13 números uno tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, siete premios Grammy y un Oscar por la canción original de la película de Disney Tarzan, de 1999.

Entre sus principales éxitos se encuentran Another Day In Paradise y Against All Odds, la mayoría de ellos entre finales de los 70 y mediados de los 90. Durante su carrera, ha vendido más de 100 millones de discos, tanto en solitario como miembro de la popular banda de rock progresivo Genesis.

Por su parte, la banda, de la que también formaron parte en su momento Peter Gabriel y Steve Hacket, ambos de 72 años, alcanzó la fama en la década de los setenta y desde entonces han formado parte de la vida de gente de todas las edades.