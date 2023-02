"Estamos llegando a las 76 horas y lo único que puedo confirmar, según la manifestación de la esposa y la hija, es que hubo una sola comunicación, no se volvió a tener otra", afirmó el jefe policial sobre el caso del ciudadano sudafricano Daniel Christiaan Bruewer Coetzee, de 75 años.

El septuagenario había sido llevado por desconocidos entre la tarde y noche del domingo último cuando estaba haciendo su caminata rutinaria dentro de su propiedad.

"En la única comunicación que se tuvo se hizo una exigencia del pago de USD 300.000 por la liberación del señor Daniel. Se le dio 24 horas de tiempo (a la mujer) y nada más", expresó el comisario a radio Monumental 1080 AM.

Habló de obstáculos en la investigación debido a que el hecho no cuenta con testigos y en la zona donde ocurrió el secuestro no habían cámaras de seguridad. Dijo que solamente cuentan con metas de telefonías, que además no les brinda la información en tiempo real.

Alegó que esta situación "retrasa un poco" el trabajo investigativo.

La Policía Nacional desplegó un operativo de búsqueda el martes, poco después de las 10:30, en una extensa superficie de cultivo de maizal, que se encuentra a unos 3 kilómetros del inmueble de la víctima y a 15 kilómetros del casco urbano de la ciudad.

Pero las fuerzas de seguridad no volvieron a informar acerca de los resultados de dicho procedimiento y tampoco Nimio Cardozo se refirió al respecto en la comunicación con la emisora.

Desde el lunes se lleva a cabo un rastrillaje aéreo y terrestre por la zona para tratar de ubicar su paradero.