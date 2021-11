En contacto con Última Hora, Ariel Ruiz Díaz, un joven con discapacidad visual que nació, vivió y trabajó durante toda su vida en Asunción, señaló que recorrer sin acompañamiento de otra persona las calles y los lugares públicos de la capital del país constituye toda una odisea, ya que en cualquier momento se puede encontrar con algún inconveniente.

“Para mí es horrible ir a Asunción, podés aventurarte a ir solo, pero te arriesgás a caer en la calle. Si hablamos de accesibilidad no estamos avanzando nada. Hay un abandono y mucha hipocresía en el ámbito de la discapacidad en nuestro país”, sentenció Ariel.

Además, dijo que no conoce ningún proyecto real del intendente electo de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, así como de otras autoridades, que pueda beneficiar a las personas con discapacidad, por lo que no ve soluciones a futuro.

https://twitter.com/arielruizdiazpy/status/1410585009031897090 Esto encuentra una persona con discapacidad cuando intenta transitar por el centro de Asuncion. Estamos empezando a mostrar realidades y cómo el entorno físico discrimina. La inclusión sigue tropezando día a día. pic.twitter.com/o3xiMpbv14 — Ariel Ruíz Díaz (@arielruizdiazpy) July 1, 2021

“Yo no conozco ningún proyecto claro que tengan en cuanto a la discapacidad, ninguno presentó un proyecto para mejorar las condiciones para las personas con discapacidad. La política pública de discapacidad tiene que beneficiar a todos, no solo a grupos específicos. No veo ningún avance en cuanto a accesibilidad en Asunción, así como en todo el país. Si yo fuera una autoridad me comunicaría con los actores que tienen que ver con discapacidad y eso nadie hace”, refirió Ruiz Díaz.

Asimismo, el joven aseguró que dentro de la accesibilidad no solo las personas con discapacidad van a salir beneficiadas, sino también los niños, las mujeres embarazadas, los que hayan sufrido accidentes, “y eso ninguna autoridad comprende”, lamentó.

“Tenemos que construir una ciudad para todos. La discapacidad, aunque la queramos ocultar, algún día nos va a llegar a todos y, por eso, pensando en nosotros, en el futuro, en nuestros hijos, tenemos que construir una sociedad accesible e inclusiva, sino todo va a seguir igual y vamos a seguir quejándonos de aquí a 20 años”, finalizó.

Ariel Ruiz Díaz fue candidato a concejal en las pasadas elecciones municipales 2021 por el Partido Patria Querida, quien buscaba trabajar desde la Junta Municipal por una Asunción accesible para todos.

Por su parte, Daniel Gayoso, un joven con discapacidad física, manifestó a través de Telefuturo que las personas que cuentan con alguna discapacidad se sienten excluidas por la sociedad, debido a que ni siquiera tienen lugares donde estacionar actualmente.

“Si tanto se invirtió para algo, en un gran espacio en nuestro microcentro, ¿por qué no se pensó en un lugar específico para que pueda estacionar una persona con discapacidad? Acá las personas con nuestras condiciones no tenemos derecho a tener un vehículo y que tenga su lugar de estacionamiento porque no lo hay. ¿Por qué se piensa siempre en otros sectores, pero nosotros qué?”, reclamó el ciudadano desde el centro de Asunción.