"Desde que tengo esa información traté de ser muy responsable con las informaciones, yo me comuniqué con el fiscal Deny Yoon, el fiscal del caso que involucra a uno de los que ya cayó por un cargamento de cocaína, que es Óscar Sanabria, yo me comuniqué con él y no me dio retorno", señaló a Última Hora.

Agregó que de la misma forma se puso en contacto con la ministra de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Zully Rolón, y que recibió una respuesta aunque también se demoró.

"Di la información por teléfono, le di la información que involucraba a un diputado, le expliqué y le dije a ella (Zully Rolón) que se tenía que montar guardia en la casa del diputado Ozorio, pero eso no pasó", apuntó.

"Vinieron junto a mí agentes de la Senad, compartí una parte de la información que tengo con ellos, que son contundentes. Sin embargo, la Fiscalía hasta tuvo tiempo de sacar un comunicado que no dice nada, pero no así de comunicarse conmigo para proporcionarles más información que les puede servir como indicios o eventualmente como pruebas en la causa, pero hasta ahora nada", alegó.

El autodenominado ciberactivista dijo que se encuentra con custodia policial y denunció que este martes, tras publicar los audios, detectó un posible jaqueo a su sistema y no pudo acceder a internet. Indicó que tuvo que desmontar su sistema para resguardar los datos, además de crear otras copias, y que mientras tanto el Ministerio Público sigue sin tomar cartas en el asunto, según denunció.

"Al principio pensé que el fiscal tenía varias intervenciones porque estaba encabezando allanamientos de Ultranza Py, pero ya pasaron días, eso fue el lunes a las 16:00", lamentó.

Guachiré sostuvo que cuenta con más de 1.000 audios, información sobre transacciones, depósitos, y el esquema que operaba supuestamente dentro de la cooperativa San Cristóbal, presidida por el diputado renunciante Juan Carlos Ozorio.

"Lo que publiqué es solo la punta del iceberg, es solo el 5% de todo lo que tengo. Para procesar todo lo que tengo necesito más de 15 días, recién escuché ocho horas y empecé a buscar por apodos, comencé con personas. Todo esto comenzó con un teléfono y un memory card que me facilitaron, yo sabía del caso desde hace un año, pero no tenía toda la información", mencionó.

El denunciante manifestó que esperará que la Fiscalía reaccione y acelere un procesamiento al legislador.

Fiscalía afirma que audios forman parte del operativo A Ultranza

Por su parte, la Fiscalía realizó un comunicado con relación a la difusión de audios que vinculan al diputado con el narcotráfico, y aunque no se dan mayores detalles, dan a entender que el caso se encuentra dentro de las varias aristas que se investigan en el operativo A Ultranza Py.

"La investigación denominada A Ultranza tiene varias aristas que están siendo abordadas por los agentes fiscales intervinientes, de las evidencias incautadas en los allanamientos que se iniciaron el 22 de Febrero de 2022", destaca el escrito.

Señalan que todas las informaciones y/o datos que ya han sido recabados en ese contexto, son objeto de análisis y de nuevas indagaciones en la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, de todas las personas mencionadas.

Asimismo, destacan que se realizaron a la fecha 50 allanamientos y constituciones, en los cuales se han recabado nuevos elementos dentro de la investigación A Ultranza Py, en la que fueron identificados los principales líderes y otros responsables, de los cuales algunos ya fueron detenidos y otros cuentan con órdenes de captura internacional solicitadas por el Ministerio Público.

El megaoperativo A Ultranza Py fue desarrollado contra una estructura criminal transnacional de lavados de dinero, procedente del narcotráfico, siendo a la fecha una investigación penal bajo coordinación de los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico del Ministerio Público.

En medio de la investigación, el diputado Juan Carlos Ozorio también fue vinculado con el pastor prófugo José Insfrán, imputado como supuesto lavador de activos procedentes del narcotráfico en el operativo.