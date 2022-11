Pedido de sanción a Celeste Amarilla termina en gritos y silbidos de Bachi Núñez

El cartista Basilio Bachi Núñez sostuvo que el proyecto de declaración es porque existe un doble discurso de su colega Celeste Amarilla, quien es la vocera del pedido de juicio político al ministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes señalado por vínculos con Kassem Mohamad Hijazi, extraditado a EEUU.

Los griteríos e improperios se dieron durante la intervención de la diputada Celeste Amarilla, quien pidió un poco más de tiempo para defenderse de la declaración presentada, atendiendo a que es directa contra su persona.

El líder de los cartistas, Basilio Núñez, se mostró ofuscado por esto y la calificó de “coimera”, además de molestarse con el titular de la Cámara de Diputados, Carlos María López, y comenzar a gritar y silbar.

El presidente de la Cámara Baja dio la palabra al colorado, pero pidió que lo trate con respeto y que sea la última vez.

“No será la última vez, tengo libertad para hablar, a mí no me vas a amedrentar, le das 15 minutos para que hable”, manifestó Basilio Núñez, a quien el presidente le cortó el micrófono y pidió que se lea el reglamento interno por la conducta del diputado.

El proyecto incluso acusa a la diputada de comprar su banca por USD 200.000 y de coimear para ganar licitaciones para la provisión de meriendas escolares.

Varios diputados de la oposición, como también de la bancada colorada oficialista, defendieron la libertad de expresión de la diputada Amarilla y pidieron que el proyecto sea rechazado.

La defensa de Celeste Amarilla

Durante su defensa, la diputada Amarilla sostuvo que sus expresiones no socavan principios republicanos, como sí lo hace permitir que procesados pidan permiso para no irse presos, como sus colegas colorados Ulises Quintana y Miguel Cuevas.

“La institución socavan quienes no la respetan y no se la respeta cuando se la utiliza para fines particulares, como, por ejemplo, para influir sobre jueces y fiscales en las decisiones que deben tomar o se le llama a la policía para que pase dinero sucio para compra de drogas, caso Quintana”, remarcó.

Dijo que también lo hacen quienes venden sus votos por USD 5.000 en los pasillos y utilizan su cargo para lavar dinero narco, “lo seguimos teniendo a Erico Galeano acá”.

Sostuvo que sus colegas socavaron principios republicanos cuando buscaron la reelección de un “mafioso, quien todavía quería seguir mandando cigarrillos, aprovechando su cargo de presidente (Horacio Cartes), y eso le costó la vida a un ciudadano paraguayo, cuando el presidente ordenó que se ingrese a la fuerza al local del Partido Liberal”.

La diputada dijo que sus expresiones no socavan la dignidad y que no la tienen aquellos que permiten que otro les pague su campaña.

“Comportarse con dignidad no es golpear la mesa, no le va a dar la razón a un mediocre que no la tiene, puede tirar la mesa, pero no va a tener nunca dignidad, porque está acá por dinero, porque cumple órdenes de quien la paga. No puedo atentar contra la dignidad de quien no la tiene”, afirmó.

Seguidamente, hizo referencia a que algunos colegas no se respetan a sí mismos, “porque se arrodillan ante el jefe. Quien paga su banca de su bolsillo, puede hacerlo, donde está el delito, el delito es pagar su banca con plata del narcotráfico, con plata del contrabando de cigarrillos y venir a votar acá en virtud de las órdenes de quien le pagó”, cuestionó.