Payo Cubas pidió a juez poder tomar vino todos los días por su salud

El político pidió al juzgado que no se le prohíba consumir vino tinto todos los días, alegando que un componente de dicha bebida alcohólica es beneficioso para su salud y que le fue recomendado por su médico tratante.

“Aunque parezca banal, solicito no se me prohíba de la ingesta de vino tinto todos los días en forma o medida, atendiendo al reverestol que contiene, que me fuera altamente recomendado por mi cardiólogo, el doctor Gwyn, jefe de Cardiología del Hospital de Tesai de Ciudad del Este, donde me operara y me implantaran tres stems"(sic), expresó durante la audiencia, de acuerdo con la resolución final del juez.

No obstante, López no se pronunció sobre este pedido en su deliberación. El magistrado solo ratificó la prisión preventiva en contra del ex candidato presidencial, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.

En su intervención, Cubas también recordó que ya pasó por 15 procesos penales en Paraguay, que ya se encuentra recluido por sexta vez y que ya fue aprehendido por la Policía Nacional en 31 ocasiones, asegurando que nunca se fugó ni intentó hacerlo.

Aclaró también que no tiene ninguna amenaza de por medio, que vive de su profesión de abogado y de la venta de hamburguesas, que se encamina a volver a candidatarse en las elecciones 2028 y que tampoco abandonaría a sus hijas.

“Todo esto abonando mi petición de que mi libertad sea ambulatoria para así cumplir con estas actividades cívicas, políticas y electorales, mis dos hijas menores concurren al colegio y no pienso abandonarlas”, sostuvo.

Por su parte, la defensa del procesado ofreció como fianza personal un inmueble ubicado en Recoleta, de Asunción, cuya tasación asciende a la suma de USD 460.000 (G. 3.335.000.000), de la propiedad de Víctor Llamosas, lo que también se les negó.

De esta manera, Cubas, tercero en los comicios generales del pasado 30 de abril, deberá permanecer recluido en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde se encuentra desde el pasado 5 de mayo tras ser imputado por la Fiscalía por perturbación de la paz pública y otros presuntos delitos.

El juez argumentó en el documento que persiste el peligro de fuga y de obstrucción a la investigación, añadiendo que las acusaciones en contra del ex aspirante presidencial lo exponen a una "alta expectativa de pena" que podría sobrepasar los 10 años de prisión.

Este último viernes, Paraguayo Cubas anunció su precandidatura a la Presidencia para las elecciones de 2028, a través de una nota publicada en su cuenta de Twitter y dirigida a sus simpatizantes y miembros de Cruzada Nacional. También adelantó una propuesta para impulsar una nueva Constitución Nacional que no permita la reelección presidencial.

La investigación en su contra se inició después de que el Ministerio Público pidiera a la Policía Nacional su detención por haber liderado las manifestaciones donde denunciaban un supuesto fraude electoral en las pasadas elecciones nacionales, pero que desembocaron en disturbios.