Bajo una visión popular del sistema económico, Cubas se refirió a su idea de establecer cambios en la dinámica tributaria, enfocado principalmente en reforzar el aporte fiscal de la soja y la ganadería.

IMPUESTOS DIRECTOS. Ante la consulta de si considera necesario aumentar o crear impuestos para fortalecer los proyectos de salud, educación y obras viales, el candidato indicó que la soja y el ganado deberían contribuir al menos 30% al producto interno bruto (PIB).

“Paraguay es un país que hoy tiene 44.000 millones de dólares de PIB, donde los denominados productores de soja y ganadería no meten ni siquiera el 6% del PIB del Paraguay y destruyen todas nuestras tierras. Eso no va a seguir ocurriendo. La soja se va a gravar con un mínimo de 30% y se va a crear el banco de la soja para diversificar la producción paraguaya”, manifestó.

Payo sostuvo que los productores nacionales están de acuerdo, pero no los brasileños, a quienes trató de invasores.

Señaló además que ya no se necesita crear más impuestos, pero sí hacerlos más equitativos. Citó el ejemplo del combustible, apuntando que por cada litro de nafta se pagan G. 4.000 de impuesto, y que las personas ricas pagan igual que las que tienen menor recurso.

El Candidato, economía: Payo Cubas arremete contra latifundios y anuncia resistencia ciudadana

Se refirió igualmente al impuesto inmobiliario, diciendo que nadie paga este tributo.

“El impuesto inmobiliario nadie paga en este país, ni el rico. El rico no paga Imagro, son 50 millones de dólares al año en un presupuesto ejecutado de 14.000 millones de dólares, la soja mete 90 millones de dólares en concepto de contribución fiscal, la ganadería mete 50”, subrayó.

Aprovechó para criticar al presidenciable colorado Santiago Peña, diciendo que hizo lobby para que cigarrillos, alcoholes y otros no sean objeto de gravamen fiscal, mientras que aplicó el IVA “a los yuyeros”. “El 60% de los ingresos tributarios deviene del IVA y del impuesto selectivo al consumo que pagan yuyeros y ricos”, recordó.

Descartó del mismo modo una reforma tributaria. “Vamos a seguir aplicando las bases de la Ley 125/91 con algunas cuestiones que permitan al Poder Ejecutivo a través de decretos, y esas son medidas discrecionales, reconocidas en la administración, no medidas arbitrarias”, aclaró.

Cubas mencionó también la necesidad de modificar el gravamen de la exportación de commodities.

LA TIERRA. El ex senador sostiene que es necesario modificar la tipificación del latifundio en Paraguay. Concretamente, propuso establecer que una persona será considerada latifundista cuando es dueña de tierras con extensiones desde 5.000 hectáreas.

“El latifundio en Paraguay está tipificado en el Estatuto Agrario. Resulta ser que en Paraguay un latifundio es a partir 30.000 hectáreas (la ley indica en realidad que latifundio es desde 10.000 hectáreas en la Región Oriental y de más de 20.000 hectáreas en la Región Occidental que no esté racionalmente explotado). Desde 5.000 hectáreas será un latifundio, un metro más y me van a pagar lo que dice la Constitución paraguaya, la función económica y social. Pueden tener 10.000 hectáreas, pero me van a pagar a partir de 5.000 hectáreas”, sentenció.

Reconoció además que los campesinos deben recuperar las tierras que son consideradas malhabidas.

“El 90% de las tierras en este país están en manos del 0,6% de delincuentes, unidos en la ARP y la UIP, Feprinco y Sedeco. Tierras malhabidas son las que Stroessner entregó a los generales, son las que se repartieron con el Indert y el IBR. Las tierras malhabidas se entregaron a los ricos en este país. Campesinos sintierras, que recuperen las tierras paraguayas. Resulta que ellos (los ricos) pueden tener 1.000 hectáreas y Juan González no puede tener una cucharada de tierra, eso va contra el derecho natural”, destacó el candidato.

Finalmente, instó a los ciudadanos a la resistencia ante las injusticias en la distribución de tierras, como lo establece la Constitución Nacional.

“El derecho natural está por encima del derecho civil y penal. Nosotros vamos a gobernar atendiendo al derecho natural, a lo legítimo, porque eso dice el artículo 137 de nuestra Constitución, dice, en un orden de prelación, en primer lugar es la Constitución y la Constitución dice que la extensión de la tierra se dará atendiendo a las condiciones naturales en donde el ser humano pueda producir y eso no se cumple, y el artículo 138 dice que cualquier ciudadano puede resistirse a estos opresores y vamos a resistir, les aviso, les avisamos”, finalizó.

Paraguayo Cubas respondió además sobre el modelo económico que pretende aplicar, que es el sistema cooperativo, según adelantó.

