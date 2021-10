El legendario bajista de The Beatles, Paul McCartney, negó que haya promovido la separación de los Fab Four, sino que fue John Lennon. “Yo no soy la persona que instigó la separación. Oh no, no, no. John entró a una habitación un día y dijo ‘dejo Los Beatles’. Eso es instigar la separación, ¿o no?”, expresó.