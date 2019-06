Pasajero denuncia hurto de objetos en vuelo a Brasil

Explicó que abordó la aeronave en el aeropuerto Silvio Pettirossi y cuando recogió la maleta en la terminal de Guarulhos ya no encontró sus calzados, perfume, entre otros artículos. Se percató de esto al salir de la zona de descarga, pero los empleados de la aerolínea ya no quisieron tomarle el reclamo, pues había abandonado el área para tomar otro vuelo, que lo llevaría al noreste de Brasil.

“Me dijeron los de Latam que efectivamente se tocó mi maleta, pero que ellos no pueden tomar la denuncia y me pidieron que llame o escriba a la oficina de Latam. Hice toda esa comunicación, pero me dijeron que no podían hacer nada”, expresó.

Posteriormente, Díaz Silva recurrió a la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco), entidad que terminó multando por poco más de G. 8 millones a la empresa.

No obstante, dijo que nadie le devolvió sus cosas y la intención de la denuncia es que otros pasajeros conozcan sus derechos si pasan por la misma situación. Señaló que Latam suele desentenderse de estos casos y no es el único que sufrió hurto.

El pasajero ahora emprenderá una acción civil contra la aerolínea, con fin de obtener el resarcimiento por daños.

RESPUESTA. Consultada, Latam solo indicó que está comprometida con ofrecer los más altos niveles de servicio y respetar la ley en cada país donde opera. “La compañía sigue colaborando activamente con las autoridades correspondientes respecto de este caso”, indicó la firma aérea.