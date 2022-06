Partido de básquet termina a golpes en intercolegial de Las Teresas

El comisario Gustavo Errecarte, subjefe de la Comisaría 3ª Metropolitana, dio detalles a radio Monumental 1080 AM sobre el incidente que se registró durante un juego de básquet en el intercolegial del colegio Las Teresas, en Asunción .

Señaló que el juego se desarrollaba con tranquilidad cuando hasta que se originó una pelea entre los jugadores por una falta no cobrada y esto motivó a que un padre intervenga intentando separar a los adolescentes.

No obstante, el hombre también agredió a uno de los jóvenes luego de haber recibido un golpe en la cara.

"El hombre manifiesta que hubo un gresca entre los adolescentes tras una falta no cobrada, supuestamente, él ingresó a fin de parar la pelea, fue agredido y en eso también el joven de 17 años resultó agredido", mencionó el jefe policial.

Errecarte mencionó que el padre no pudo individualizar a la persona que lo agredió. Además, sostuvo que intervinieron rápidamente ya que varios uniformados estaban en las inmediaciones del colegio de forma preventiva.

Por otro lado, el comisario descartó que el hombre haya ingresado al colegio con un arma de fuego.

"A partir de nuestra intervención, el hombre no portaba con un arma de fuego, antes de eso, no puedo confirmar", indicó al mismo tiempo de mencionar que el centro educativo no contaba con detectores de metales.

El hecho se puso a conocimiento del Ministerio Público y el hombre estuvo demorado por al menos dos horas en la Comisaría.