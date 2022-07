Parte final de Stranger Things ya está disponible

Los protagonistas de la serie se empezaron a preparar para combatir a Vecna, que amenaza al pueblo de Hawkins, que corre un grave peligro, desde “el otro lado”. Eleven (Once) recordó el vínculo que tiene con el monstruo.

Desde que lo mandó al otro lado, Vecna estuvo esperando el momento para poder vengarse de Once y aparentemente ha llegado el momento.

Embed No estoy preparado para lo que viene. Stranger Things Vol. 2 llega el 1 de julio. pic.twitter.com/9Fk5ifH84x — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) June 21, 2022

El elenco principal de Stranger Things está integrado por Millie Bobby Brown (Once), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington) y Maya Hawke (Robin Buckley).

Además de, Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) y Matthew Modine (Dr. Brenner).

Para la última temporada se añadieron otros actores como Robert Englund (Victor Creel), Jamie Campbell Bower (Peter Ballard), Joseph Quinn (Eddie Munson), Eduardo Franco (Argyle), Tom Wlaschiha (Dmitri), Sherman Augustus (Sullivan) y Mason Dye (Jason Carver).

Así también, Nikola Djuricko (Yuri), Myles Truitt (Patrick), Regina Ting Chen (Srta. Kelly), Grace Van Dien (Chrissy), Logan Riley Bruner (Fred Benson), Logan Allen (Jake), Elodie Grace Orkin (Angela), John Reynolds (Oficial Callahan), Rob Morgan (Jefe Powell) y Amybeth McNulty (Vickie).

En Estados Unidos inclusive organizaron un encuentro para ver estos últimos dos capítulos con los protagonistas al momento de su estreno.