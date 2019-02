París pone rostro de mujer a la lucha contra el cambio climático

"Nuestro objetivo no es decir que somos mejores, sino que tenemos una experiencia de vida que hace que hayamos desarrollado competencias diferentes. Hay que ponerlas al servicio de nuestras comunidades, y eso no es posible si no se les reconoce su lugar", dijo la alcaldesa parisina y presidenta del C40, Anne Hidalgo.

Women4Climate se creó en 2016 durante la reunión en México de alcaldes del C40 para luchar desde la perspectiva de género contra el calentamiento, y para finales de 2020 habrá apoyado proyectos de 500 "heroínas del clima", según Hidalgo.

Entre ellas, el de la bióloga ecuatoriana Liliana Jaramillo, creadora de Nativus, que reintroduce plantas nativas en las ciudades para aumentar la biodiversidad.

O el de la francesa Clara Duchalet, también presente en París, y fundadora de Vépluche, una solución de economía circular para restaurantes que cambia sus residuos orgánicos por verduras y legumbres.

"Las mujeres son a menudo las primeras víctimas del cambio climático, pero también están al pie del terreno. Imaginan soluciones y las ponen en práctica. Debemos poner sus competencias en valor para beneficio de todos", añadió Hidalgo.

La tercera edición de esta cumbre reunió a alcaldesas, empresarias y emprendedoras, que compartieron escenario con regidores como el de Quito, Mauricio Rodas, para intercambiar experiencias: "Sería imposible luchar contra el cambio climático de forma efectiva sin empoderar a las mujeres", destacó este.

"Como mujer, yo he hecho la apuesta de que la empresa del mañana será responsable o no será", apuntó la ingeniera industrial española Carmen Muñoz-Dormoy, directora general de la empresa francesa de infraestructuras Citelum, filial de la energética EDF.

La jornada se inició con un espectáculo humorístico de las españolas Rossy de Palma y Blanca Li, actriz y coreógrafa, que expusieron las dudas del ciudadano de a pie a la hora de contribuir con el reciclaje y otras medidas a la lucha contra el calentamiento.

Y al mostrar proyectos existentes la cumbre quiso inspirar a las nuevas generaciones, pero advirtió también, según resumió Laura Storm, fundadora del colectivo de profesionales Regenerators, que la menor visibilidad femenina no se resolverá solo con cuotas, sino yendo "a la raíz del problema y entendiendo cómo se ha llegado hasta él".