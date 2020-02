Para postularse a edil en ANR se precisan G. 1.000 millones

Indicó que tomó la decisión debido a que para llegar a ocupar un curul en la Junta Municipal por el Partido Colorado se precisa de alrededor de G. 1.000 millones y al no aprobarse la ley de financiamiento político como se planteó, no se podrá entrar a competir de igual a igual.

”Sería una pérdida de tiempo entrar a competir contra hijos de, sobrinos de, personas que no sabemos de dónde sacan tanto dinero para ser candidato”, relató.

Afirmó que para ser candidato a concejal por la ANR, solo para el “día D”, es decir, en el día de las elecciones, se necesita al rededor de G. 500 millones.

Dijo que con ese dinero se deben cubrir los gastos de traslado de los votantes, se debe pagar a los miembros y veedores de mesa.

A eso se deben sumar los gastos de publicidad, comunicación, actos políticos y otros gastos previos al día de las elecciones, que podrían llegar a otros G. 500 millones.

“El Partido Colorado tiene dirigentes que trabajan como mercenarios. Si vos no les das plata no van a trabajar y la gente buena no quiere meterse en política”, lamentó.

Señaló que son G. 1.000 millones los que un candidato mínimamente precisa para entrar a la cancha a pelear por una candidatura.

Agregó que las discusiones en torno a las candidaturas se basan sobre “plata y cargos y en ningún momento se habla de alguna agenda común de proyectos”.

“Así no se puede construir“, lamentó.

Comentó que venía hablando con varios candidatos a intendente de Asunción “pero todos te dicen que tenés que poner algo de dinero para entrar a competir”.

Mencionó que es un joven emprendedor de 29 años y que difícilmente tendrá dinero para meterse de esa forma en las elecciones.

“Entonces prefiero seguir trabajando y después más adelante, en unos años, se podrá ver qué se hace y espero que en unos años haya una ley de financiamiento político que ponga frenos a los fondos dudosos, como se estaba planteando”, dijo.

Recalcó que la forma en que los diputados aprobaron la ley de financiamiento político fue crucial para su decisión.

Las elecciones partidarias e internas municipales tendrán lugar en julio, donde el Partido Colorado elegirá candidatos a intendente y concejales.