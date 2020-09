Para el ex juez Penal de Garantías de Yby Yaú, Gustavo Bonzi, la Fiscalía no progresará en cuanto a acciones contra el Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) mientras Sandra Quiñónez y Federico Delfino estén al frente.

Bonzi fue destituido por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en 2011, luego de haber liberado a 14 supuestos miembros del ala logística del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Su actuación nuevamente fue cuestionada este sábado por el comisario retirado Antonio Gamarra, quien en una entrevista con el programa La Lupa, de Telefuturo, lo acusó de responsable por la liberación de las personas.

Al respecto, el ex magistrado solicitó un derecho a réplica este domingo en el mismo programa y aclaró que la resolución que firmó por la liberación de los supuestos miembros fue a causa de la actuación negligente de los fiscales que investigaban el caso de las 14 personas en aquel tiempo.

“Desmiento categóricamente a este comisario que para mí es un charlatán, porque sin documentos se fue a decir que yo fui responsable. Irónicamente, la resolución que yo firmé denuncia a las autoridades la negligencia e irresponsabilidad de la Fiscalía porque quisieron llevar a juicio a 14 personas sin tener la descripción de los hechos de los que ellos estaban acusados”, sostuvo.

El ex magistrado recordó que durante aquella investigación, los fiscales a cargo eran Sandra Quiñónez y Federico Delfino, a quienes acusó de no detallar qué supuestos hechos cometieron los procesados en la carpeta fiscal y de no reunir pruebas suficientes para un proceso penal.

“Mientras Sandra Quiñónez y Federico Delfino estén al frente de la Fiscalía no vamos a progresar. La negligencia descarga en los fiscales y no en el juez. El juez dice la verdad y yo me hago responsable. Hasta hoy día lamento lo que ocurrió con esto, pero sin la presentación de la acusación no puedo llevar a un juicio”, recordó.

“Yo repito, mientras que tengamos fiscales negligentes no vamos a poder hacer las cosas bien. Ellos no tienen política criminal, ni un plan”, reiteró tajante.

El fiscal Federico Delfino fue uno de los intervinientes en el reciente enfrentamiento entre el EPP y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), donde fueron presentadas como abatidas dos niñas de 11 años. El procedimiento fiscal también fue cuestionado por diferentes sectores debido a las irregularidades en cuanto a la toma y destrucción de pruebas.

FTC es excusa para despilfarro, asegura

Por otra parte, Bonzi también disparó contra la creación y la actuación de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).

“La FTC es una excusa extraordinaria para despilfarrar dinero del Estado y tal vez esa sea la razón por la cual exista este organismo”, dijo.

Para el ex magistrado, esta organización solo existe para malgastar, ya que hasta la fecha no se tienen resultados satisfactorios en la lucha contra el EPP.

El caso de Gustavo Bonzi

Gustavo Bonzi fue destituido de su cargo de juez por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por haber liberado a 14 supuestos miembros del ala logística del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Los procesados habían sido acusados por los entonces fiscales de la Unidad Antisecuestro, Sandra Quiñónez, Federico Delfino, Francisco Ayala y Guillermo Ortega, de tener vinculación con el secuestro del ex intendente de Tacuatí, el ganadero Luis Alberto Lindstron.

Todos fueron sobreseídos el 27 de junio de 2011 pues, según el magistrado, los agentes fiscales actuaron mal y no corrigieron la acusación contra los imputados.

Los liberados fueron Rumilda Giménez; José Villalba, hermano de Carmen y Osvaldo; Águedo Giménez, Alcides Giménez, Sonia Muñoz, Juan Simón Ovelar y Mary Blanca Bracho.

Además de Sindulfo Agüero, Estela Agüero de Meza, Juana Bernal Maíz, hermana de Coco Bernal, que supuestamente forma parte del grupo armado del EPP; el fallecido Antonio Ramón Bernal, Alcio Alcides Soria, Julián de Jesús Ortiz y Sixto Sánchez.

Al respecto, Bonzi aclaró en la entrevista de este domingo que uno de los que liberaron era Antonio Ramón Bernal, quien fue abatido como miembro. Sobre el punto, recalcó que si la Fiscalía no reunió suficientes pruebas, no podía llevarlo a un juicio oral.

Además agregó que, luego de que su resolución sea revertida en otras instancias, los procesados a quien la Fiscalía presentaba como importantes miembros del grupo armado recibieron exiguas penas y salidas procesales. Esto se debe, según él, a que el Ministerio Público nunca reunió elementos para probar su participación en el secuestro.