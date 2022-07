El titular del principal partido de oposición consideró que el Ministerio Público es el que tiene que ser condenado porque no abrió "un solo proceso" al ex presidente de la República Horacio Cartes , quien fue designado este viernes por Estados Unidos como "significativamente corrupto" junto a sus hijos adultos.

"El mundo sabe que Horacio Manuel Cartes Jara es jefe del crimen organizado trasnacional, menos nuestras autoridades del Paraguay", dijo Efraín Alegre a Monumental 1080 AM.

Cuestionó que tanto la Fiscalía como el Poder Judicial no hayan investigado al ex jefe de Estado y dijo que Sandra Quiñónez tiene que dejar el cargo de fiscala general del Estado. "Se tiene que ir, tiene que renunciar o si no renuncia, se la tiene que echar", expresó a la radio.

"Por lo menos, la mayoría o gran parte de sus operaciones no tienen un solo proceso", remarcó. "En el mundo es un narco, o si no es narco es lavador de dinero, o si no es lavador de dinero es contrabandista (...). Pero en Paraguay es un empresario exitoso", agregó el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).

"Esto tenía que haber pasado en algún momento", siguió Efraín sobre la medida que asumió EEUU con relación a Cartes, a quien innumerables veces denunció como ejecutor de la "mafia".

El Gobierno de Estados Unidos señaló que Horacio Cartes fue señalado como corrupto por obstruir una investigación trasnacional siendo presidente de la República en el periodo de 2013-2018, para protegerse a sí mismo y a un asociado.

La designación del ex presidente de la República y líder del movimiento Honor Colorado y de sus hijos Juan Pablo, Sofía y Sol Cartes conlleva sanciones de por vida, tales como la prohibición de ingreso a ese país y no poder utilizar su dinero allí.

El anuncio que golpeó duramente al cartismo lo hizo en la mañana de este viernes el embajador de EEUU en Paraguay, Marc Ostfield.

Las reacciones no se hicieron esperar y a partir de esto, los legisladores de diferentes partidos —con la esperada ayuda del oficialismo— iniciaron conversaciones para reactivar el pedido de juicio político a Sandra Quiñónez.