El proyecto de ley que impide realizar una serie de trámites al ciudadano que no paga la multa de G. 40.000 (equivalente a medio jornal mínimo) por no votar fue sancionado el martes por el Congreso Nacional.

El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. "Ojalá que Mario Abdo (Benítez) tenga la lucidez de vetar esto", expresó a Monumental 1080 AM el ex senador Adolfo Ferreiro, cuando se refirió al respecto este miércoles.

Para el abogado representa una "barbaridad" la normativa y cuestionó que en ningún momento haya sido objeto de debate público ni interno partidario y que tampoco haya tenido el pronunciamiento de sectores.

En el caso de que el ciudadano no pague la multa, este no podrá realizar trámites ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), retirar su pasaporte y antecedentes policiales en el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.

No podrá hacer trámites ante la Dirección General de los Registros Públicos, la Dirección General de Catastros, Dirección General de Registros del Automotor, ante las municipalidades y gobernaciones y, finalmente, serán suspendidos los beneficios de la ley de regulación de transferencias monetarias condicionadas.

"No me puede prohibir ir a cargar nafta en mi auto porque no barrí mi vereda. No me pueden prohibir mi derecho a salir y entrar del país libremente porque a Hacienda se le ocurre que le debo G. 70.000. Entonces, eso es peor que la brutalidad, esto es una bestialidad", criticó Ferreiro.

Insistió en que todos los impedimentos establecidos por adeudar una suma de ínfimo valor por no votar es "gravísimo".

"Esto se llama muerte civil y no ocurre ni en la peor tiranía del mundo", agregó. "Este es uno de los peores golpes contra la democracia de la República", profirió en otro momento.

De acuerdo con su criterio, la normativa logrará solamente que las personas odien la política y la democracia y que en un momento dado haya alrededor de tres millones de paraguayos sancionados y privados de ejercer sus derechos por no pagar la multa por no votar.