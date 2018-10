El caso del ex agente del Ministerio Público volvió a salir a la luz luego de las declaraciones de Ever Barrios, ex pareja de Dalma Rojas Rodas, a radio Monumental 1080 AM. En la entrevista, reveló que Duarte había caído en una trampa ideada por la pareja.

Fue procesado en el 2010, luego de que el matrimonio lo haya denunciado por haberle pedido, supuestamente, la suma de G. 5 millones en concepto de coima para la devolución de dos vehículos incautados en el 2009.

Según refieren las publicaciones periodísticas de la época, los rodados habían sido decomisados en el marco de un caso de marihuana, hurto y tráfico de vehículos.

En contacto con radio Monumental 1080 AM, Pablo Duarte sostuvo que fue una víctima más del matrimonio asesinado y relató el modus operandi que encabezaban para la comisión de hechos delictivos, específicamente para el tráfico de vehículos.

“Recogían datos de los puestos de peajes, aparentemente mediante imágenes, y con la entonces jueza de Paz de Luque fabricaban una orden de medida cautelar, donde siempre aparecía como supuesto acreedor Julio Rojas del Valle”, contó.

El operativo, conforme a su relato, era encabezado por Elba Rodas, quien, presuntamente, se hacía pasar por la asistente fiscal del entonces fiscal Anticorrupción Arnaldo Giuzzio (actual titular de la Secretaría Nacional Antidrogas).

“Lograron incautar unos cinco vehículos, que luego vendieron al mejor postor. Camino a Luque, en Fortaleza, había una casa grande que era de los padres de Julio Rojas, pero él habría fraguado algo y sacó la propiedad a la familia”, sostuvo.

El ex representante del Ministerio Público detalló que, a través de un trabajo de inteligencia, logró dar con el paradero del hombre y fue a allanar la vivienda de Luque.

En el sitio se encontraron dos rodados, un Mitsubishi Galant y un Mercedes Benz, que carecían de documentaciones, pero la familia no estaba. Acto seguido, acudió hasta el barrio San Pablo, donde encabezó otro procedimiento y, aseguró, estaba en compañía de Alfredo Fariña, abogado de Elba Rodas.

"En ningún momento solicité dinero, yo me puse a disposición de Narciso Riveros, juez de Santaní, que pertenecía a mi dependencia", refirió.

Pablo Duarte reveló además que, años después, Dalma Rojas Rodas, ya en compañía de Ever Barrios, se acercó hasta su domicilio a solicitar su ayuda, ya que el matrimonio los obligaba a participar de hechos de estafa.

Duarte había renunciado a su cargo luego del proceso abierto e su contra y devolvió el monto percibido por la supuesta coima ese mismo año (2010).

Giuzzio conocía a Elba Rodas

Arnaldo Giuzzio, actual ministro de la Senad, por su parte, afirmó haber conocido a Elba Rodas; sin embargo, dijo desconocer a profundidad los procesos a los que estaba siendo sometida. Comentó que, efectivamente, era una mujer con muchos problemas familiares, económicos y judiciales.

“Era insistente en todos sus problemas familiares. Solía llamarme permanentemente para resolver sus problemas, era casi un acoso”, refirió.

Otro caso en contra de un fiscal

Otro nombre que saltó fue el del fiscal Humberto Houdín, quien confirmó a Monumental 1080 AM que fue denunciado por Dalma Rojas por un supuesto acoso sexual, luego de haber investigado un caso de estafa que involucró a la joven.

Sin embargo, aclaró que el caso fue desestimado por ser una acción maliciosa. La vinculación del representante del Ministerio Público también fue dada a conocer por Ever Barrios, ex pareja de Dalma Rojas, quien relató que la joven, convencida por su madre, presentó una denuncia falsa por acoso sexual contra el fiscal.

“Esta gente, en su momento, me denunció, pero la causa fue desestimada por malicia”, aclaró Houdín. Por otro lado, el fiscal mencionó que cuenta con varias informaciones que señalan que la familia que fue asesinada se dedicada de manera comercial a la comisión de hechos punibles.

“Esta gente falsificaba orden judicial, teníamos conocimiento que esta señora, (por la madre de Dalma, Elba Rodas) había perjudicado a mucha gente en Luque, Fernando de la Mora e Itá”, dijo.