El senador Silvio Beto Ovelar, quien es el candidato al Senado con más votos obtenidos en las últimas internas del Partido Colorado, reiteró que el sistema de las listas desbloqueadas no excluye a los políticos denominados escombros y que termina siendo mucho más caro.

Ovelar manifestó a Monumental 1080 AM que ya había advertido y vaticinado lo que otros países experimentaron con el mismo sistema, como Colombia y Perú.

En ese sentido, indicó que se hace más costosa la campaña y no se mejora la representación, en tanto que la gobernabilidad para los presidentes resulta extremadamente complicada.

El senador recordó que fue el único que votó en contra del proyecto, pese a haberles explicado con números a sus colegas y haber sido criticado por la prensa.

El legislador afirmó que los mismos de siempre son los que ganan los espacios, mientras que los renovados son absorbidos por la estructura partidaria.

“La conclusión era que este modelo iba a perjudicar a los partidos políticos y a la democracia, que no iba a mejorar la representación”, detalló sobre la postura de politólogos que advertían de la situación.

El parlamentario aseguró que todos los más votados son políticos tradicionales con estructura y que no entró uno solo de otros movimientos independientes o ajenos a los dos movimientos más fuertes.

Sostuvo, además, que con las listas únicas se podía incluir en los primeros lugares a técnicos, pero ahora, con el nuevo sistema, no ingresan precisamente los más calificados.

Para Ovelar, ingresan los que tienen mayor visibilidad sobre los demás.

También explicó que el sistema o método D'Hondt no garantiza que los más votados ingresen, sino que se redistribuyen los votos de los primeros de cada lista y esto alcanza a los demás.

Sobre la próxima composición del Senado, anunció una mayor cantidad de senadores colorados (24 o 25) y liberales (15) y que los partidos minoritarios perderían lugares y llegarían a cinco, a lo mucho. “Los grandes ganadores van a ser el Partido Colorado y Liberal”, aseveró.

De igual manera, dijo que seguirá manteniendo la postura de que el sistema desbloqueado no es el mejor y que si se trata su derogación votará a favor. No obstante, dijo que no será él quien presente el proyecto y que esperará que lo hagan los partidos más desfavorecidos por el sistema.

Finalmente, expresó que no sabe si se volverá a candidatar por el alto costo que ahora representa la postulación.