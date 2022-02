Óscar Tuma denuncia a Giuzzio por asociación criminal y otros delitos

Denuncian a Arnaldo Giuzzio, ex ministro del Interior, por vínculos con presunto narco detenido en el Brasil.

El abogado y político colorado Óscar Tuma presentó una denuncia contra el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio , en la que cita las conductas del ex secretario de Estado que se enmarcan en supuestos hechos de cohecho pasivo, lavado de activos, frustración de la persecución y ejecución penal, y asociación criminal .

En su denuncia, Tuma señaló que mediante un programa informativo se reveló la existencia de vínculos entre Giuzzio con el presunto narcotraficante detenido en el Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, informó la periodista de Última Hora Liz Acosta.

En ese sentido, recalca que mediante investigaciones periodísticas surgen más datos que vienen a confirmar la existencia del estrecho vínculo de amistad y confianza entre el ex ministro del Interior y el presunto narco. Según los hechos divulgados, Marcus Vinicius Espíndola le ofreció un vehículo de su empresa al ex titular de la cartera del Interior para que fuese de vacaciones con su familia.

Nota relacionada: Ex ministro admite vínculo con traficante

Además, argumentó que Giuzzio usó un vehículo de la empresa Ombu SA para vacacionar en Brasil, a finales de diciembre del 2021, propiedad de Marcus Vinicius Espíndola.

"Es decir, el propio Arnaldo Giuzzio reconoció que alquiló el vehículo de la empresa del supuesto narco capturado en Brasil en el marco de la Operación Turf, para luego también desmentir a la ministra de la Senad, quien dijo que Marcus Vinicius era el objetivo principal del operativo, enfatizando que desconocía sus antecedentes. Todo esto sucedió a pesar de que el mismo era investigado hace meses en nuestro país", cuestionó.

En tanto, agregó que el propio gerente de la empresa Ombu SA desmintió que Giuzzio haya alquilado el vehículo y aseguró que lo prestó.

"Dicho esto, (queda en evidencia que) el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio prestó el vehículo de un empresario que estaba próximo a ser proveedor del Estado, desconociendo, supuestamente, que era buscado en Brasil e investigado a nivel local como presunto miembro de una red de narcotraficantes, lavado de dinero y tráfico de activos", desglosó en el documento.

También puede leer: Narco que auxilió a Giuzzio, vinculado a varias empresas

Añadió que el fiscal Manuel Doldán, del área de Asuntos Internacionales del Ministerio Público, siguió de cerca el caso –con el Ministerio Público Federal de Brasil en el Operativo Turf y el Ministerio Público de Paraguay y la Senad– y dijo que ya se tenía conocimiento de que Marcus Vinicius Espíndola y sus empresas, Block Eagle Group y Ombu SA, estaban siendo investigados hace más de un año.

Solicitar un vehículo para uso particular a un sujeto que está en proceso de convertirse en proveedor de una institución pública, en la que el ex secretario de la cartera estatal tiene una influencia para adjudicar contrataciones, podría constituir un cohecho pasivo o cohecho pasivo agravado, enfatizó el ex diputado.

También sindicó que, en caso de que las pesquisas a ser realizadas por el Ministerio Público con relación a las empresas y bienes manejados por el presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua en nuestro país provengan de los beneficios obtenidos por la comercialización de droga, se podría encuadrar la conducta de Giuzzio dentro de lo previsto en el artículo 196 del Código Penal, referente al lavado de activos.

Lea más en: Mario Abdo destituye a Giuzzio tras escándalo por vínculos con narcotraficante

Tuma conjeturó que debido a las vinculaciones del ex ministro del Interior y la secretaria ejecutiva de la Senad, así como las extrañas circunstancias en las que se produjo la fuga del Paraná Country Club, surge la sospecha de que habrían posibilitado que Lindomar Reges Furtado no fuese capturado.

"De corroborarse esos indicios, se estaría ante la comisión del delito de frustración de la persecución y ejecución penal. Es más, en este acontecimiento, el cual debe ser esclarecido por el Ministerio Público, no puede ser omitida la eventual participación, en la presunta comisión de estos hechos punibles, de la actual ministra de la Senad, Zully Rolón", indicó.

Para el denunciante, esta circunstancia le permite afirmar que ambos (Giuzzio y Rolón), desde un principio, sabían que Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua se encontraba incluido en una pesquisa sobre una organización criminal de tráfico de cocaína y lavado de dinero por parte del Brasil y cuyo otro miembro también era Lindomar Reges Furtado y que los dos eran objetivos dentro de la Operación Turf.

"Finalmente, la descripción de todos estos acontecimientos también posibilitan sostener que los presuntos narcotraficantes Marcus Vinicius Espíndola de Padua y Lindomar Reges Furtado, al formar parte de una red dedicada al tráfico de drogas y lavado de dinero, y el ex ministro Arnaldo Giuzzio, al realizar las conductas antes transcritas, estas deben ser valoradas como un aporte a la estructura, cuya situación respondería a lo previsto en el artículo 239 sobre asociación criminal", argumenta la denuncia.