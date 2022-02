Ex ministro admite vínculo con traficante

“Yo pagué por el arrendamiento, está en proceso de pago, no fue ninguna gentileza”, sostuvo Giuzzio.

Detalló además que el presunto narco tenía la intención de ser proveedor del Estado, pero no supo explicar el hecho de que tuvo relacionamiento con él, siendo una persona de dudosos antecedentes. “Le conocemos a Marcus Vinicius por las condiciones de su empresa dedicada al blindaje de vehículos y también el arrendamiento de vehículos. Tuvimos un percance en el mes de diciembre en un viaje familiar con nuestro vehículo, tuvimos que regresar en grúa hasta Foz y luego pasamos a Ciudad del Este y ahí tomamos contacto con la empresa Ombú para que nos facilite un vehículo. Me comentaron que no tenían a disposición vehículo, salvo ese que me dieron, firmamos un contrato de arrendamiento, así se dio esa relación”, dijo.

Giuzzio agregó que las fotos de él con Marcus que circulan por varios medios fueron tomadas en una exhibición realizada en la FOPE junto a otras autoridades. “Fue en el marco de una exhibición de productos que él había planteado. Estuvieron presentes representantes de Dimabel, de Senad. La empresa Ombú está constituida legalmente, tenía una autorización de la Dimabel. Al momento de esa operación no había vestigios de que estuviera involucrado en hechos ilícitos. Nos ofreció chalecos, equipos; es más, ya había hecho blindaje para otras instituciones”, dijo.



