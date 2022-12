Orué cree que ISC para naftas pronto se normalizará vía decreto

El Ejecutivo había empleado una reducción temporal del ISC al combustible, de febrero a noviembre de 2022, para que el aumento internacional de los precios de hidrocarburos no afectase al consumidor final.

Óscar Orué, el viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación, consideró que el jefe de Estado pronto levantaría la reducción de las naftas y confirmaría la medida para el gasoil.

Nota relacionada: Ejecutivo mantiene reducción del ISC a los combustibles

"Hasta que el presidente de la República no firme el decreto, seguimos buscando alternativas. Se está viendo. Seguro que si no es hoy, el lunes va a estar firmando el presidente", expresó a radio Monumental 1080 AM en la mañana de este viernes.

Pero el jefe de Estado viajó a Uruguay con su familia y se ausentará en el país hasta el domingo, día en que irá a Brasil a participar de la asunción presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

"La idea, como están bajando los precios a nivel internacional, es que empecemos a cobrar lo que corresponde. No podemos mantener una reducción total en el tiempo, entonces fue temporal", manifestó a la emisora.

Explicó que en el caso del diésel pretenden que la normalización sea gradual, sin que afecte el precio a nivel local.

Más detalles: MIC espera que al regularizar ISC no impacte en precios

El Gobierno bajó el ISC desde el 8 de febrero de este año al diésel tipo III de G. 680 a G. 430; de la nafta 85 octanos de G. 737 a G. 609; de la nafta 91 octanos de G. 2.312 a G. 2.501, lo que luego mantuvo por nueve meses.

Ahora se arribó a un acuerdo con sectores del combustible, tanto de la estatal Petropar como los emblemas privados, tras evaluarse la situación del mercado nacional y el impacto de la normalización en el valor final.

La proyección es que los precios de los carburantes sigan en baja el año entrante, con lo que se esperan beneficios para el consumidor.