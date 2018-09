Obispo acosa a Ariana Grande en funeral de Aretha Franklin

La cantante de pop interpretó el clásico de la reina del soul "(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" ante un público que incluía a políticos y artistas.

Luego de su actuación, el obispo Charles H. Ellis III subió al escenario y la felicitó, mientras la abrazaba por la espalda. En los videos se puede observar que la mano del religioso termina en el seno derecho de la joven e incluso presiona sus dedos.

Ella se veía notablemente incómoda por la situación y en un movimiento intentó zafar del obispo.

Esto es tan desagradable de ver, se pude notar la incómoda que se siente. Esto es reprochable en todo el sentido de la palabra, Ariana Grande ni ninguna mujer tiene por qué aguantar estos abusos.



pic.twitter.com/hq1aEqCIPA — José Enrique (@kikeurbina) 2 de septiembre de 2018

La grabación recorrió las redes sociales, donde los internautas expresaron su indignación por la situación que tuvo que atravesar la estadounidense.

"Nunca sería mi intención tocar el pecho de ninguna mujer... No sé, supongo que la rodeé con el brazo". "Quizás crucé la frontera, tal vez fui demasiado amigable o familiar, pero nuevamente, me disculpo", señaló al respecto Ellis a los medios de prensa, según publica El País.

Este año Grande lanzó el sencillo "No Tears Left to Cry", inspirado en el ataque de Manchester, donde en el 2017, al final de su concierto, se produjo una explosión que causó 22 muertos y más de 100 heridos.

Se trata del atentado más grave que sufrió el Reino Unido en los últimos 12 años. Como es de esperarse, este suceso marcó a la joven artista.