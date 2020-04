Oasis publicó una canción que creían perdida

La publicación se realizó a través de la cuenta oficial de Instagram de la banda, la cual lleva separada más de 10 años por diferencias entre los hermanos, informó el medio Infobae.

Desde la banda mencionaron que a los fans les encantaría la canción, por lo que pensaron en publicarla.

Finalmente, dejaron un mensaje y pidieron a sus seguidores que se mantengan seguros en sus casas en el marco de la pandemia del coronavirus (Covid-19).

Oasis

A pesar de la separación y las diferencias, Liam sin embargo se mostró a favor de volver a realizar un concierto en beneficio del Sistema Nacional de Salud de Reino Unido, una vez que pase la pandemia del coronavirus.

No obstante, Noel dijo que lo pensó frecuentemente, pero que solo lo haría para "callar a ese idiota", con referencia a Liam.

"Lo único que se me ocurriría sería quemar su casa o destruir su auto, pero eso no resolvería nada ¿no es así?", sostuvo durante una entrevista con Vogue.

Oasis fue una de las agrupaciones de pop-rock más exitosas, pero el 28 de agosto del 2009 Noel Gallagher decidió abandonar la banda y ambos artistas siguieron sus carreras como solistas.

En su trayectoria publicaron canciones como Wonderwall, Don’t look back in anger y Champagne Supernova, además de Stop crying your heart out, que se convirtieron en éxitos.