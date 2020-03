Nueva protesta demora adjudicación para la planta asfáltica de CDE

La Municipalidad ya confirió a la empresa Servicio Paraguay SA, pero esta acción fue anulada por la Resolución N° 258/2020 de la DNCP a partir de la protesta presentada por la empresa Proyec SAE, que ahora volvió a recurrir el proceso. Es así que se abre el procedimiento para la sustanciación de la protesta a través de la Resolución N° 899/2020. Fue designada como jueza la abogada Giselle López Méndez, como funcionaria responsable de sustanciar el procedimiento. La DNCP recomienda que como medida de prudencia administrativa la convocante suspenda la continuidad del llamado objetado.

Esta convocatoria a licitación se realizó el 14 de octubre de 2019, con un monto estimado de G. 12.398.300.000. La primera adjudicación se realizó por G. 10.972 millones, una oferta mil millones menor al límite establecido. Luego de la primera protesta, la Comuna revaluó y volvió a adjudicar a la misma empresa.

La nueva protesta tiene fecha 25 de febrero y el 27 de febrero, la Municipalidad fue notificada. “Nos agarró de sorpresa esta última protesta, pero vamos a contestar. Es la misma empresa que realizó la protesta anterior y ahora lo vuelve a hacer por las mismas razones”, relata Maggi Fariña, Coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Municipalidad.

“La resolución anterior anulaba la adjudicación y ordenaba retrotraer a la etapa de evaluación, y eso fue lo que hicimos. Volvimos a evaluar las carpetas. Son dos empresas nada más, y la que tiene la propuesta más cara es la que está protestando, pero no tienen un documento sustancial y no pueden ser adjudicados”, insistió.

“Lo que hacemos ahora es volver a contestar. El problema es que ellos no tienen por qué protestar porque no tienen como ganar. La licitación no se suspendió, sigue, lo que pasa es que tenemos que contestar esta nueva protesta, una situación por la cual ya pasamos, pero es lo que hay”, agregó Fariña al señalar que la protesta no tiene sustento.

Reiteró que la empresa que protesta no reúne los requisitos por lo que no puede ser adjudicada. “Para mí se hubiera rechazado in limine desde el momento en que ellos presentaron la protesta”.

DENUNCIADO. Por esta adjudicación, días pasados el concejal municipal Celso Kelembu Miranda, ex aliado de Prieto y hoy su más férreo opositor, integrante de la bancada colorada opositora de la Junta Municipal conformada por concejales zacariistas, se presentó ante el Ministerio Público y realizó una denuncia formal.

La denuncia penal que afecta, además del intendente municipal, a los funcionarios Maggi Fariña, directora de la UOC, Pedro Acuña, asesor de la intendencia y Lilian Matiuda, secretaria privada de la intendencia, integrantes del comité de evaluación, surge a partir de que se volvió a adjudicar a la empresa Servinco Paraguay SA.

FAVORITA. Al respecto Prieto dijo que mirada tiene su interés particular en el tema. “No puedo adjudicar a la empresa favorita de Celso Miranda que es Proyec SAE. Recuerdo que en su momento tanto se me criticó porque supuestamente todo estaba negociado con esta empresa, hay publicaciones sobre eso, de que Proyec iba a ganar, pero se presentó otra empresa con un precio mil millones de guaraníes menos”.

Insistió que si adjudicaban a la firma Proyec iba a haber problemas porque –asegura– no presentó todos los documentos requeridos. “Esta empresa no presentó en forma documentos sustanciales y si le adjudicábamos, igual se anulaba esa licitación de oficio. Se le adjudicó a Servinco mil millones de guaraníes más barato”.

Prieto aseguró que en la primera protesta se volvió a evaluar las carpetas, se cumplió con todas las exigencias de la DNCP y se volvió a adjudicar a Servinco. “Lo triste hoy es que tenemos insumos por 13 mil millones de guaraníes y todavía no tenemos planta de asfalto”, lamentó.