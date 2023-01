Niña recibe bala perdida en la cabeza y ahora está en coma inducido

No obstante, se detectó que un proyectil se alojó en la cabeza de la víctima cuando fue trasladada a Asunción.

La niña ingresó en el Instituto de Previsión Social (IPS) Central alrededor de las 13:30 el domingo y de inmediato fue internada en Terapia Intensiva. Tras estudios más profundos se identificó que tenía una bala.

La paciente fue derivada de la previsional de Pedro Juan Caballero, donde no se le había podido diagnosticar el motivo de sus síntomas, puesto que presentaba reiteradas convulsiones y vómitos.

La mamá mencionó a la emisora que una noche antes su hija fue encontrada tendida en el suelo y no presentaba ninguna herida. De inmediato fue auxiliada y llevada al IPS pedrojuanino, donde fue asistida por varias horas sin poder identificar su cuadro.

Una niña de 13 años de edad, oriunda de Pedro Juan Caballero, se encuentra grave en IPS de Asunción. La menor recibió un balazo en la cabeza.

Se presume que sería una bala perdida.



Se presume que sería una bala perdida.



"Me dijeron que podría estar desarrollando un cuadro epiléptico. Me preguntaron si teníamos historial. Volvieron a insistir si no consumió nada porque seguía vomitando y convulsionando. Pasaron más de cinco horas y ella no se despertaba. Ahí nos dijeron que la trasladarían hasta la capital", comentó la mujer.

Explicó que aparentemente el orificio que le produjo el proyectil fue muy pequeño y no le provocó ningún sangrado, por esa razón no se pudieron percatar de ello en su localidad, además de que no poseían todos los recursos.

"La bala está alojada en el lado derecho, en un lugar que no se va a poder sacar, porque provocaría mayores daños, incluso le podría provocar la muerte. Ahora lo que esperamos es la evolución de ella", prosiguió la madre.

Su hija fue sometida a una cirugía de urgencia para el drenaje de la sangre que se acumuló en su interior. Ahora se encuentra en un coma inducido y debe permanecer por 48 horas en observación.

La Policía Nacional y el Ministerio Público ya se encuentran indagando el hecho. Agentes fiscales y de Criminalística establecieron comunicación con la madre de la niña para verificar la vivienda, puesto que habría acusado la bala estando en su habitación.