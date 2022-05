Niña asesinada: Padrastro reconoce que pegó a víctima

“Se levantó y lloró. Llegó un momento en el que me rabié, no sé qué me pasó, me rabié y no podía escuchar el ruido. Su mamá me dijo que seguramente le dolía algo y le dije que le calle, pero su mamá no me hizo caso a mí ni a su hija”, dijo el presunto homicida.

Asimismo el hombre relató que decidió pegar a la niña con una manguera y con su mano porque no paraba de llorar.

“Yo le pegué con una manguera y se cayó al piso golpeando su cabeza. Le pegué como cinco veces con la manguera y le pegué con mi mano. Medio fuerte le pegué. Se levantó, le alzamos a la cama y ahí se desvaneció”, dijo.

Con relación a lo manifestado por la pareja en el hospital –que los golpes fueron porque la niña cayó de la moto–, el sospechoso culpó de esto a su pareja, quien supuestamente lo quería proteger.

“Yo le dije a su mamá que cuente bien lo que pasaba, pero ella decidió decir que se cayó de la moto. Ella siempre me decía que me aguantaba, a pesar de todo, porque me quiere”, expresó.

“Niña fue torturada”, afirma fiscala

La fiscala Norma Salinas, quien tiene a su cargo el caso, mencionó que primeramente los detenidos trataron de justificar los golpes de la niña a causa de una supuesta caída de motocicleta.

Sin embargo, dijo que la pediatra del centro asistencial le llamó diciendo al instante que le mataron a la niña de varios golpes.

“La certeza que tenemos es que hay varios elementos para afirmar que esta niña fue torturada previamente”, sostuvo en una conversación con NPY.

De acuerdo a lo mencionado por la agente del Ministerio Público, la víctima tenía rastros de heridas múltiples en todo el cuerpo tanto antiguas como recientes.

“Es imposible describir la saña con la que se le torturó a esta niña”, relató con estupor al tiempo de agregar que el médico forense también le mencionó que fue la primera vez en 20 años de carrera que le tocó presenciar un caso de esta índole.

Salinas adelantó que la madre de la pequeña será imputada por homicidio doloso en grado de complicidad y el padrastro por homicidio doloso agravado.