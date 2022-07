Niña de 15 años era una víctima de explotación sexual por su padrastro

Posteriormente, una comitiva policial y la presidenta de la oenegé, Lourdes Servín, se constituyeron en una vivienda ubicada en la compañía Potrero, de la ciudad de Itauguá, del Departamento Central, donde encontraron a la víctima en compañía de su padrastro.

La adolescente logró ser sacada del sitio y derivada a un centro médico.

Servín manifestó a Telefuturo que la hijastra se mostró muy cohibida al principio y que había secuelas de un trauma de por medio. Cuando era consultada, en todo momento, le miraba a su padrastro para ver cuál era su reacción, agregó.

"No habla mucho, pero con un abrazo me dijo que no quería que le deje sola", expresó la presidenta de la organización al canal.

Supuestamente, momentos antes de la intervención, la niña fue sometida y llamó la atención a las autoridades que no poseía documentos de identidad ni certificado de nacimiento.

El hecho fue comunicado al Ministerio Público.

Los nombres de la víctima y el supuesto autor se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores de edad en condición de víctimas o supuestos autores de hechos punibles.