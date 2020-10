Nicole Kidman apostará de nuevo por las series con Things I Know to Be True

"Nunca olvidaré la experiencia que fue ver la obra de Andrew en Sídney (Australia) y tener una de esas experiencias teatrales trascendentales", aseguró Nicole Kidman en un comunicado recogido este miércoles por medios estadounidenses.

"La obra de Andrew es exquisita y sus guiones para esta serie son igual de buenos. Con la fe de Amazon, la guía de Jennifer Salke (jefa de Amazon Studios) y un equipo extraordinario de producción, tenemos grandes esperanzas puestas en lo que esto puede ser", añadió.

Salke, por su parte, aseguró que Things I Know to Be True será "un maravillosamente complejo e intenso viaje que explorará lo que hace pedazos a una familia y lo que pone a prueba los mismos vínculos de amor que les unen".

Desde que triunfó delante y detrás de las cámaras con Big Little Lies, la actriz australiana ha encontrado su inspiración en la televisión en los últimos años.

Por ejemplo, la semana pasada estrenó en HBO la serie limitada The Undoing, una lujosa producción de suspenso en la alta sociedad neoyorquina que lideró Kidman junto a Hugh Grant, Édgar Ramírez y Donald Sutherland.

Y en estos momentos rueda la serie de Hulu Nine Perfect Strangers, en la que está acompañada por Melissa McCarthy, Luke Evans y Michael Shannon.

En un encuentro reciente con los medios en el que participó EFE, la ganadora del Oscar a la Mejor Actriz por The Hours (2002) subrayó que su máxima prioridad ahora es presentar en la televisión y en el cine a mujeres reales, complejas y no estereotipadas.

"El otro día tuve una conversación con un director y me dijo que quería empoderar a las mujeres, que estuvieran empoderadas en la pantalla. Y yo le dije que lo que debería hacer es mostrar a una mujer auténtica, con sus fallos y sus virtudes, con su desorden, sus ideas y sus complejidades", argumentó.

"Lo que busco ahora son papeles en los que no tengas que tener menos de 40 años para ser protagonista. Eso es algo en lo que Meryl Streep, Jessica Lange, Susan Sarandon, Isabelle Huppert, Charlotte Rampling y otras maravillosas actrices abrieron camino para nosotras. Y de la misma manera nosotras estamos intentando hacerlo para la próxima generación", añadió.