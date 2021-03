“Se ha perdido el respeto a la enfermedad, la gente bajó los cuidados, el Gobierno redujo los controles y esto hizo que estemos en esta situación. Creo que el aumento de casos obedece al fracaso de la políticas sanitarias, comunicacionales y de las diferentes áreas”, dijo.

En comunicación con NPY, el galeno insistió en que el Gobierno debe reconocer que existen fracasos importantes.

“A la población no le llega el mensaje, no se siente en riesgo y esto lleva a que la gente se relaje. No es el momento de una vida normal. Los viajes al Brasil complican la situación”, afirmó.

Con relación a la nueva variante del Covid que se registra en el Brasil, el profesional explicó que estas mutaciones aumentan la contagiosidad y tienen resistencia a los anticuerpos.

Turistas pudieron traer la cepa brasileña

Fusillo señaló que debido a que Brasil tiene una política de minimizar la pandemia no existen datos precisos sobre la nueva variante.

Por otro lado, el titular de la Asociación Paraguaya de Neumología dijo que es muy probable que la nueva variante del virus esté en el país debido a la gran cantidad de paraguayos que viajaron hasta el vecino país para vacacionar.

Asimismo, indicó que la prioridad del Gobierno debería ser la vacunación ya que solo de esta manera se podría cambiar el destino de la pandemia.

“Nos preocupa esto y exigimos a las autoridades priorizar los pedidos de vacunas. Esta es una cuestión de Estado que debería iniciar del propio presidente de la República”, dijo.

Varios hospitales del país están al borde del colapso por el aumento de los contagios de Covid-19 y la falta de medicamentos claves para la atención de pacientes graves.

Paraguay es uno de los países con menor número de personas vacunadas contra el coronavirus y el Gobierno trabaja contrarreloj para adquirir las dosis.