"Asfalto nuevito, nuevito de paquete el asfalto. Allá en el fondo se ve todavía la máquina de la Municipalidad que hizo el asfalto y ¿adivinen qué? Ya llegó la Essap para romper, ya rompieron el asfalto nuevo. Así es en Paraguay, coordinación entre los entes del Estado y conste que son del mismo partido", lamenta el poblador.

Intendente de Asunción no descarta presentar una denuncia penal

El intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, manifestó en conversación con Radio Monumental 1080 AM, que en teoría la Essap cambió todas las cañerías y por eso tardaron "muchísimo" para tener la autorización e intervenir en el lugar.

"Tenemos denuncias de funcionarios de la planta de Essap que hay una orden de abrir con más fuerza la presión del agua, lógicamente desde la planta, y eso ocasiona la explosión de los caños, considerando los años que tienen los caños de la ciudad", expresó.

Explicó que esperaron más de seis meses para hacer el recapado asfáltico que este miércoles fue terminado y que pareciera "a propósito" que fueron a romper.

Comentó que a fines de diciembre, la Essap tenía que terminar ese trabajo, pero recién lo culminaron hace un poco más de un mes.

"Ahora estaban reunidos en la Essap todos los directivos y se estaban por poco casi agarrando de los pelos por esta situación. Creo que esto ya amerita una denuncia penal ante esta gente por los daños que están ocasionando al Municipio, porque a nosotros nos cuesta muchísima plata, nos cuesta sangre, sudor y lágrimas", agregó.

Por último, el jefe comunal adelantó que conversará con los abogados y si amerita, realizará una denuncia penal contra la Essap tras lo sucedido.

Hubo un caño roto que desconocían que existía, dice la Essap

Por su parte, el gerente de redes de la Essap, Fernando García, explicó a Última Hora que desde la Municipalidad les pidieron ayuda para solucionar un caño roto que ellos desconocían que existía.

"Hubo un caño roto de una cañería que desconocíamos que existía, que no figuraba en los planos. Esa cañería no tendría que haber existido. Lastimosamente es algo que escapa de nosotros, porque es una deficiencia que arrastramos desde décadas atrás, de cañerías que no figuran en el catastro, que no estaban en nuestros planos", expresó el funcionario de la aguatera estatal.

Mencionó que fue una pequeña pérdida que no podían dejar y que nada más rompieron el asfalto "unos 80 centímetros por 40 centímetros" para solucionar el inconveniente.

"Desconocíamos su existencia (del caño). Tuvimos que acudir (a arreglar el problema de la pérdida de agua) porque nos pidieron (desde la Municipalidad) y (por eso) tuvimos que romper el asfalto", agregó.

García comentó que cambiaron las cañerías sobre la calle Eusebio Lillo Robles desde las intersecciones de Coronel Escurra hasta la avenida San Martín y que "les extrañó que había una pérdida ahí".

Inversión para la repavimentación fue de G. 1.300 millones

El director de Vialidad, ingeniero Edgardo Gómez, había informado que la inversión para la repavimentación total de la calle Lillo es de G. 1.300 millones.

El 15 de junio pasado, la Municipalidad de Asunción informó —a través de la Dirección de Vialidad— que realizó los trabajos de repavimentación asfáltica sobre la calle Eusebio Lillo, importante arteria del barrio Luis Alberto de Herrera, que abarca desde la avenida San Martín hasta la avenida Madame Lynch, totalizando unas 27 cuadras, equivalentes a unos 2.700 metros lineales.

En aquella ocasión, la Comuna destacó que en este tramo la Essap —previamente— llevó a cabo el cambio total de sus cañerías, de tal forma que la repavimentación asfáltica que se estaba ejecutando tenga una mayor vida útil y no sea estropeada por caños viejos que revientan.

La institución mencionó que se llegó a ese acuerdo con la empresa aguatera, luego de "lamentables experiencias donde, después de un arduo trabajo de reparación de pavimentos, una semana o 15 días después se tuvo que cortar de vuelta la carpeta asfáltica, como consecuencia de pérdidas de las cañerías de agua, causando incomodidad a vecinos y a automovilistas, como también gastos extras a la institución municipal".

La Essap fue galardonada en España

Recientemente, la Essap fue premiada con el Trofeo Internacional a la Excelencia y Liderazgo por el Global Trade Leaders Club, en el hotel Meliá Castilla en Madrid, España. El premio otorgado fue entregado al vicepresidente segundo y miembro del directorio de la empresa, abogado Evelio López Kiese.

Esta ceremonia de premiación se realiza cada año en España, con más de 100 empresarios presentes y 30 países extranjeros expositores.

El Club del Global Trade Leaders posee más de 7.000 empresas asociadas y creó este trofeo internacional como parte de su programa de contactos y relaciones entre empresarios de todo el mundo y también para reconocer la excelencia y calidad global en la gestión empresarial del ganador.