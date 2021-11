"No sabíamos cómo quitarnos todo eso de encima, era impresionante la forma en la que atacaban", manifestó en el programa La Lupa, emitido por Telefuturo.

González dijo que trataban de no acercarse y de no manipular el panal de avispas ante el temor que tenían. Además, manifestó que es la segunda vez que es atacada por el enjambre y que es alérgica.

Comentó que ella estaba limpiando frente a su casa, su madre estaba en la cocina y su sobrino de 6 años estaba con su perro en el fondo de la vivienda. En un momento, las avispas empezaron a atacarla y fue corriendo junto a su madre y luego se percató que la mascota estaba cubierta con avispas.

¡De terror! Abejas atacaron a una familia y vecinos en Fernando de la Mora, Zona Sur. Cinco integrantes fueron hospitalizados, entre estos un pequeño de 6 años y una persona alérgica.

Relató que entraron al baño para sacarse lo que podían bajo la ducha, pero "fue impresionante", acotó.

Posteriormente, una de sus hermanas, que estaba en su trabajo, fue alertada de la situación y fue hasta el domicilio, sin embargo, no pudo hacer nada porque las avispas estaban picando a todos los vecinos de la cuadra.

"De tanta avispa que me picó, llegó un momento en que ya no pude respirar, se me cerraron las vías respiratorias y ya me quedé tirada, hasta que mi hija salió afuera y pidió a gritos que alguien venga a ayudar. Uno de los policías entró en mi pieza, fue atacado, minado, me cubrió con una manta, me llevó en su brazo hasta la patrulla", agregó.

Fue llevada al Hospital Materno Infantil de Fernando de la Mora en donde le colocaron oxígeno y estuvo en observación. Según comentó, el doctor que la atendió le aseguró que si llegaba cinco minutos tarde ella no estaría "contando la historia".

Las demás víctimas del ataque fueron Daniela González Vargas, de 67 años; Camila Luján Bordón González, de 18 años; Mirta Lorena González y su hijo de seis años, quienes están recuperándose en su vivienda, con dolor de cabeza, mareos y molestias.

La mujer aseguró que acudieron a varios lugares para pedir ayuda para retirar el panal y no recibe solución porque le dicen que es una especie en extinción y están protegidos.

"Queremos una solución, no puede ser que ellos nos salgan con eso, los bomberos nos dicen que no pueden hacer nada, pero tiene que haber una solución", agregó.

Finalmente, la víctima y los vecinos generaron un poco de humo para poder dispersar las avispas que están por un árbol. El domicilio está ubicado sobre las calles doctor Cástulo Franco casi San José, zona Sur de Fernando de la Mora. Departamento Central.