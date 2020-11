Muerte de Maradona: Critican minuto de silencio en Diputados y tuit de Lugo

Embed Luego del pequeño homenaje a Diego Maradona seguimos con:

+Presupuesto para salud

+Visibilidad de lucha contra el dengue

— Hugo Ramírez (@HugoRamirezANR) November 25, 2020

No obstante, pese a la tristeza a nivel local y mundial por la muerte del ídolo del fútbol, los internautas no dejaron pasar el minuto de silencio realizado en la Cámara de Diputados de Paraguay, calificando el acto de ridículo y que no guardaba relación con nuestro país.

Los usuarios en las redes sociales utilizaron todo tipo de improperios para criticar a los diputados locales, señalando que Paraguay atraviesa por incendios, manifestaciones de campesinos en Asunción, pero que ellos se toman el tiempo de rendir homenaje a un extranjero.

También criticaron las muertes por sicariatos, Covid-19 y dengue, entre otras, que se dan día a día en el país y que no causan la indignación o el mismo respeto por parte de los legisladores. La propuesta para dedicar un minuto de silencio al astro de fútbol argentino fue realizada por el diputado colorado Hugo Ramírez.

Fidel y Maradona

El senador Fernando Lugo fue también ampliamente criticado tras postear una foto del ex presidente cubano Fidel Castro junto a Maradona y mencionar que fue Fidel el que decidió llevarlo junto a él, "pues este mundo de injusticias ya no era para vos Diego".

¡GLORIA ETERNA AL MAS GRANDE DEL MUNDO!



Fidel decidió llevarte junto a él, pues este mundo de injusticias ya no era vos Diego... pic.twitter.com/jjJdQcJpf3 — Fernando Lugo (@lugo_py) November 25, 2020

El parlamentario utilizó la coincidencia de que ambos fallecieron un 25 de noviembre para su tuit, lo que también fue duramente criticado por los usuarios por cuestiones ideológicas al mezclar la muerte del ex deportista con la del ex dictador.