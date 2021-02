Muere Dustin Diamond, "Screech" en Salvado por la campana

El carcinoma solo mostró "compasión" porque el resultado fue "rápido y certero" y eso le evitó a Diamond estar sumido en el dolor, señaló el representante a medios como la revista Rolling Stones.

Paul definió al actor fallecido como "impredecible" y "chocante", pero nunca "aburrido", y pidió que respeten la intimidad de la familia en este momento "trágico" para que puedan hacer su duelo. Cuando fue hospitalizado en enero, el representante dijo que la familia sentía preocupación por él, debido a que había antecedentes familiares de cáncer.

Dustin Diamond 2.jpg Salvado por la campana tuvo cuatro temporadas durante la década de los 90. Foto: nbcnews.com.

El intérprete del personaje Samuel Screech Powers fue parte del elenco original de la popular serie de la década de los años 90 Salvado por la Campana, que tuvo cuatro temporadas.

También integró el "spin-off" Salvado por la Campana: Los años universitarios (Saved by the Bell: The College Years). Diamond fue el único miembro del elenco original que no fue llamado el año pasado para el relanzamiento de la serie a través de la plataforma Peacock, aunque los otros actores señalaron que la puerta estaba abierta.

Tras el fin de la serie, su vida personal pasó por algunos altibajos. En 2015 fue sentenciado a cuatro meses de prisión por un altercado en Wisconsin con un apuñalamiento de por medio y cinco años antes afrontó dificultades por el pago de su hipoteca. En 2009 publicó una biografía, Behind the Bell, en la que no pintó un retrato amable de sus ex compañeros de reparto, de lo que posteriormente se arrepentiría, como confesó en 2016 en una entrevista que concedió a Mario López, quien precisamente fue parte del show.

Diamond le confesó a su ex compañero que el libro fue escrito por otra persona que lo entrevistó y luego fabricó muchas de las alegaciones vertidas en la publicación y que tenían que ver con drogas y sexo.