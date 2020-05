MSP intima a firma a pagar póliza e inicia sumario a 7 funcionarios

Decisión. Finalmente ayer el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, firmó la resolución para la rescisión total del contrato con Insumos Médicos SA. Anunció que existen funcionarios sumariados, entre ellos el ex director de Contrataciones.

El Ministerio de Salud emitió ayer las resoluciones 377 y 378 por las cuales rescinde los contratos suscritos con la firma Insumos Médicos SA y Eurotec SA en el marco de la contratación por la vía de la excepción Nº36/202, relacionados a la adquisición de insumos y camas para usar en la pandemia de Covid-19. Argumenta que toma esta medida teniendo en cuenta el “incumplimiento contractual por culpa exclusiva de la contratista”. Además de anular el contrato con la proveedora, Salud intima a las proveedoras para que en un plazo de 10 días paguen al ministerio la suma establecida en la póliza. Investigaciones Con respecto al sumario que se inició, mencionó que alcanza a siete funcionarios. Entre ellos se encuentra el ex director de Contrataciones, Pablo Lezcano. A él se suman seis del Comité de Evaluación. De estos, dos son de la Dirección Administrativa, entre ellos Adrián Santander y cuatro de la Dirección de Insumos Estratégicos, detalló el responsable de Salud Pública. “A ellos pueden sumarse otras personas o no”, adelantó. Dejó en claro que no dio ninguna instrucción a ningún funcionario para ejercer presión hacia otro. Sobre la denuncia presentada el domingo ante la Fiscalía, mencionó que se realizó en base a la evaluación de los procesos de parte de la Comisión de Evaluación de las Compras Covid-19, liderada por el Ministro Arnaldo Giuzzio. Dejó en claro que la adjudicación es una prerrogativa de la máxima autoridad del ministerio y puede dar su visto bueno, incluso en contra del punto de vista del comité evaluador. Con respecto a la posibilidad de presentar su renuncia, mencionó que no está en sus planes. “No, no he pensado en renunciar, estoy con la convicción que tengo desde el primer día. Sobre todo en esta etapa que tiene que ver con la pandemia del Covid-19, sería una decisión de extrema cobardía”. Con respecto a la participación de Édgar Melgarejo, ex director de la Dinac y Raúl Silva, de Yacyretá, mencionó que por orden del presidente Mario Abdo todos los organismos estuvieron a disposición del Ministerio de Salud. Se habló con Melgarejo en el caso extremo de ver un flete para traer los insumos desde el exterior. El acercamiento de Silva se dio como funcionario de la binacional. “Es importante recordar esto, quiero decirles que estamos empezando por quien les habla a estar a disposición de todos los procesos investigativos que estén por delante. Es importante que tengamos la paciencia para dejarles lugar a todos los organismos competentes que realicen esa investigación pertinente. Y poder sostener estos resultados auspiciosos que estamos teniendo. Queremos hacer ese trabajo, dejar que los organismos contralores hagan las investigaciones pertinentes, está todo en orden, todo abierto, a disposición de la ciudadanía”.



NUEVA AMENAZA A LA SALUD



fin. Salud decide anular contrato teniendo en cuenta incumplimiento contractual de proveedora.



Bajo la lupa. Son investigados integrantes del Comité Evaluador y la Unidad de Contrataciones.



Estamos empezando por quien les habla a estar a disposición de todos los procesos investigativos que estén por delante.

Julio Mazzoleni