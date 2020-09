Miguel Cuevas busca retomar su banca en Diputados

El político colorado anunció este lunes que su intención es retomar su banca en la Cámara de Diputados. No obstante, aclaró que consultará su situación con los entendidos de la materia y demostrará su inocencia a través de la Justicia.

“El diputado Vicente González es el que me reemplaza, yo todavía no hablé con el presidente de la Cámara (Pedro Alliana), pero seguro que esta mañana me comunicaré con él y si me corresponde voy a reclamar y continuar en mi banca”, expresó Cuevas al canal C9N.

Nota relacionada: Tribunal revoca prisión preventiva del diputado Miguel Cuevas

Cuevas se encuentra procesado por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, debido a un importante crecimiento de su patrimonio mientras se desempeñaba en la función pública. El viernes salió de la Agrupación Especializada, donde estuvo recluido durante siete meses.

A criterio del parlamentario, su estadía en prisión fue una grave injusticia y por ello consideró que fue muy difícil permanecer privado de su libertad.

“No es fácil estar preso sabiendo que uno es inocente y más sabiendo que por cuestiones políticas uno está ahí. Estaba fría la celda, no daba gusto ahí”, agregó.

Violación de cuarentena sanitaria

Por otra parte, el diputado fue consultado sobre la nueva causa penal que se abrió en su contra, a fin de indagar sobre la violación de medidas sanitarias por el Covid-19.

La nueva causa fue abierta ya que el legislador fue recibido por una gran cantidad de seguidores el viernes pasado y luego participó de un festejo que aglomeró a una importante cantidad de personas.

Lea más: Por violar cuarentena, abren causa penal contra Miguel Cuevas

Al respecto, Cuevas pidió disculpas a la ciudadanía y a las autoridades sanitarias, alegando que desconocía sobre el festejo de sus seguidores.

“Voy a ponerme a disposición de la Justicia y la verdad que no tenía previsto este recibimiento, también agradezco eso”, dijo.

Por la misma causa que soporta Cuevas, también están procesados su esposa, Nancy Florentín de Cuevas, y su hijo Enzo Cuevas.

El político permaneció más de siete meses en la Agrupación Especializada, mientras que prosigue la investigación en su contra. Fue el juez Yoan Paul López quien concedió la medida alternativa de prisión domiciliaria al legislador colorado.