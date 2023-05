Metrobús: Tribunal de Apelación confirma imputación contra Jiménez Gaona

Confirman imputación contra el ex ministro de Obras Públicas Ramón Jiménez Gaona.

El Tribunal de Apelación Delitos Económicos y Crimen Organizado confirmó este miércoles la resolución del juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, que admitió la imputación por supuesta lesión de confianza contra el ex ministro Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz Reisinger, en el marco del fallido Metrobús, según informó el periodista Raúl Ramírez, de Última Hora.

Asimismo, el Tribunal de Apelación ratificó el embargo preventivo dictado sobre todas las cuentas del ex ministro Ramón Jiménez Gaona, Marta Benítez y Guillermo Alcaraz, hasta cubrir la suma de G. 36.456.970.944 cada uno.

Benítez se desempeñaba como viceministra de Finanzas del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, y Alcaraz como gerente del programa de Metrobús.

El ex ministro de Obras Públicas Jiménez Gaona, la ex viceministra de Finanzas Marta Benítez y el ex gerente del programa del fallido Metrobús Alcaraz Reisinger fueron imputados por supuesta lesión de confianza.

Según el acta de imputación, durante el 2013 al 2018, el entonces ministro “teniendo la obligación de coordinar, supervisar y controlar las actividades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones no habría cumplido con las exigencias requeridas de manera previa y durante la ejecución de la obra que impidió la viabilidad de la culminación de los trabajos emprendidos por la firma constructora Mota-Engil”.

Menciona que hasta el 2018, cuando se dio el cese de construcción por parte de la empresa contratista, la administración de Jiménez Gaona no contaba con la autorización de la Municipalidad de San Lorenzo, ni de la Municipalidad de Asunción.

El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú decretó la inhibición general de enajenar y gravar bienes de los encausados.