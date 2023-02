Médico lanza Estás en mi corazón, canción para conmemorar al amor

“Estás en mi corazón y no puedo olvidarte, estás en mis sueños y no quiero dejarte, te veo en todas partes y solo quiero besarte, sigo siendo tuyo, sigues siendo mía...”, son algunas de las románticas frases con las que el médico cirujano paraguayo y ex participante del programa Rojo Paraguay, Carlos Yegros, deleita al amor en su nuevo lanzamiento denominado Estás en mi corazón.