La médica pediatra Cinthia Paola Butterworth Fernández denunció haber sido agredida por una de las madres, cuya hija se encontraba enferma.

Según contó, todo comenzó con un maltrato verbal y terminó con un fuerte golpe en el rostro, que le causó una rotura a la altura del labio, por lo que tuvo que ser atendida en el mismo hospital.

Leidy Domínguez, la madre de 23 años, explicó que su reacción obedeció a la falta de atención por parte de la única pediatra en Urgencias en ese momento.

“Mi hija estaba con 39° grados de fiebre a punto de convulsionar y la doctora no me hacia caso", señaló la mujer.

Asimismo, indicó que le pidió a la doctora que le atienda a su hija y que deje de tocar su teléfono celular, momento en el que la médica supuestamente le dijo que cuando ella quiera le iba a atender y que no era nadie para alzarle la voz.

"Esa parte quiero aclarar, no fue como ella dijo, ella me agredió verbalmente, no fui la única que presenció eso. Al alzarle a mi hija, mi mano creo que se fue por la doctora, jamás fue mi intención, pero estaba muy nerviosa", remarcó.

Por otro lado, la directora de la Quinta Región Sanitaria, Liz Ramírez, afirmó que su colega afectada cumplió con el protocolo de priorizar la atención según el requerimiento de los casos presentados, reconociendo la falta de pediatras en el Hospital de Caaguazú para responder a la gran demanda de pacientes en ese servicio.

De igual manera, mencionó que la pediatra fue llamada para tratar a un recién nacido, cuya vida peligraba y estaba estabilizándolo.

"La urgencia es así, se hace un triaje para clasificar a los pacientes de acuerdo con la gravedad. Yo también soy mamá y entiendo que nuestra urgencia es que se atienda rápido a nuestro hijo", remarcó.