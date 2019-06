MEC interviene colegio católico tras denuncia de alumnas

Las estudiantes denunciaron que este tipo de abusos se da desde hace varios años dentro de la institución, por lo que no cederán en sus reclamos hasta que las autoridades sancionen a los estudiantes implicados.

Protesta Cristo Rey Imagen de uno de los carteles de protesta. Foto: Gentileza.

“No importa si tenés o no short debajo de la pollera. Tu derecho e integridad es lo que importa, y ninguno de ellos respetó eso. ¿Dónde están los valores que nos enseñan en este colegio? Ya no funcionaron las charlas, reuniones, estamos cansadas y no queremos que estas personas sigan en este colegio”, denunció una de las estudiantes durante la formación.

La denuncia publicada en redes sociales tuvo el respaldo de varios ex alumnos de la institución educativa.

Tras la denuncia de las estudiantes, el Ministerio de Educación y Ciencias se encuentra en el colegio Cristo Rey para tomar intervención en el caso, informó el periodista René Ramos.

A su vez, la fiscala de la Niñez, Fátima Escobar convocó a los directores del colegio para interiorizarse más del caso.