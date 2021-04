"Me salvé de milagro", dice joven que luchó contra motoasaltantes

El caso quedó registrado en un circuito cerrado, donde se puede observar que el joven está caminando sobre la calle, cuando dos motoasaltantes llegan hasta él y le exigen su billetera y celular.

Embed Motochorros balearon a un hombre tras resistirse a asalto, en Fernando de la Mora. El hecho quedó grabado en imágenes de circuito cerrado.

EN VIVO: https://t.co/bmmwHO0a0L#TelefuturoPy #DiaADiaPy #NoBajemosLaGuardia pic.twitter.com/3iMn61mCBb — Telefuturo (@Telefuturo) April 15, 2021

Giménez se resistió al asalto y, en ese ínterin, uno de los delincuentes sacó un arma de fuego, lo golpeó y disparó contra el hombre, quien recibió el disparo de refilón a la altura del hombro.

El hombre dijo este jueves a NPY que se salvó de milagro, ya que se atrevió a forcejear y correr de los delincuentes para evitar el asalto.

"Uno de los asaltantes, al bajarse de la moto, me mostró su arma, pero no me apuntó directamente, entonces yo aproveché eso y le empujé, pero me golpeó. Cuando empecé a correr, el muchacho se subió de vuelta a la moto y me persiguen. Ahí dispararon, pero me alcanzó de refilón en el cuello", recordó la víctima.

El joven también indicó que no tenía su celular en la mano y que se animó a enfrentar a los delincuentes porque es la segunda vez que sufre un asalto. "Fue un susto grande, pero afortunadamente no pasó nada más grave", dijo el joven.

La víctima fue asistida por transeúntes que llegaron hasta la zona y fue derivado a un centro asistencial. El caso también fue denunciado ante la Policía Nacional.