Mazzoleni a favor de extender la cuarentena hasta finales de abril

BRASIL RETUVO RESPIRADORES

El vecino país impidió el envío de 50 respiradores que compró un proveedor adjudicado por el Ministerio de Salud a una firma brasileña, confirmó el ministro Julio Mazzoleni. Ante esta situación, anunció que se buscan otras rutas no tradicionales para el arribo y compra de insumos, que se usarán para la atención a los pacientes con coronavirus.

“En Brasil sí me consta que hay un proveedor que fue adjudicado en una compra por vía de la excepción de 50 respiradores y no pudieron salir de Brasil, al punto que (la empresa) les ha devuelto el dinero a los proveedores. Retuvieron, pero no sé si la figura es una ley o un decreto presidencial. Todo lo que esté asociado a medicina crítica en términos de equipamientos está retenido en Brasil, las empresas brasileñas no pueden sacar eso de ese país”.

PICO DE CASOS EN MAYO

Con el freno en los contagios, el pico de casos de Covid-19 se podría registrar recién en el mes de mayo y no en la quincena de abril como se estimó al principio, dijo el doctor Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud.

Para dar flexibilidad en la cuarentena se requiere que se duplique la cantidad de camas de terapia con respiradores; actualmente dispone con más de 300, que se amplíe la cantidad de test diarios a un mínimo de 1.000 y que se terminen las obras y equipamientos en hospitales de contingencia.

Estimativamente, se avanzó con el 50% en el equipamiento de los centros públicos para la contingencia, señaló el doctor Juan Carlos Portillo, de Redes de Salud. Agregó que el Ministerio de Salud dispondrá de las camas de terapia de los hospitales privados, una vez que se sobrecarguen los servicios.

Los resultados epidemiológicos que se informan cada día corresponden a lo que ocurrió hace 12 días atrás, aclaró el doctor Sequera. “Este descenso aparente que vimos en los últimos días nos está mostrando lo que fue 10 a 12 días atrás. Un solo caso positivo que se tuvo el sábado, yo lo considero que es un error que se va a compensar en los siguientes días”.

A más de un mes de la confirmación del primer infectado, el Instituto de Previsión Social (IPS) registra 30 solicitudes de reposos por coronavirus, señaló Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas.

¿AÑO ESCOLAR?

El ministro de Educación, Eduardo Petta, dijo que el mayor impacto de la pandemia sufre el sector educativo. Señaló que hay tres estrategias para recuperar clases: disponibilidad de una plataforma virtual, clases a través de canales y el uso del suplemento escolar del diario ÚH.

¿AÑO ESCOLAR? El ministro de Educación, Eduardo Petta, dijo que el mayor impacto de la pandemia sufre el sector educativo. Señaló que hay tres estrategias para recuperar clases: disponibilidad de una plataforma virtual, clases a través de canales y el uso del suplemento escolar del diario ÚH.